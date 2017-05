Expertos consideran que la edil Montaña Jiménez infringió la ley al no abstenerse

Varios expertos jurídicos consultados por HOY creen que la concejala de Medio Ambiente habría incurrido en una «infracción legal» al no abstenerse en la votación y deliberaciones sobre el expediente del parque comercial. Así opina Antonio Rubio, que ha llevado casos de trascendencia mediática y judicial como el de la estafa a decenas de ahorradores de Banesto en Puebla de Obando o el desahucio de la última vendedora de recuerdos de San Jorge. «Es clarísimo que hay un interés. No es interpretable», sugiere Eladio Barrantes, de Esfera Abogados, en alusión al papel de Montaña Jiménez en sendas votaciones en las que tendría vinculaciones familiares. La propia edil confirmó que parte de los terrenos del futuro parque de medianas junto a Carrefour es de sus padres, aunque no llegó a comunicárselo a sus compañeros del equipo de Gobierno municipal.

El portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, se sumó ayer con voz propia a la exigencia que han venido haciendo los tres grupos de la oposición para que Montaña Jiménez dimita. Polo no cree que haya una voluntad de beneficio propio al votar a favor, opina que pudo tratarse de un despiste. Sin embargo, sostiene que la concejala de Medio Ambiente «cometió un error grave al no ausentarse» tanto en la Comisión de Urbanismo como, días después, en el pleno.

«Hubiera sido muy sencillo. Salirse de la sala. Nada más. Otros concejales ya lo han hecho y por vinculaciones mucho menos claras que ésta», añade Polo. Hasta ahora no había hecho declaraciones sobre este asunto. Ayer también se cuestionaba si la alcaldesa, Elena Nevado, tenía algo que decir.

HOY consultó al respecto al equipo de Gobierno y la respuesta fue muy clara: las cosas están exactamente igual que estaban el jueves. Tras conocerse la información, la reacción oficial fue que Jiménez no se abstuvo al tratarse solo de la consulta de viabilidad. Además, ante ese posible error, la edil mostró «su total disponibilidad a subsanarlo en la manera que sea necesaria».

El mensaje es que su votó no resultó decisivo para aprobar el proyecto. Todos los grupos votaron a favor, excepto CáceresTú, que se abstuvo. No hubo intencionalidad alguna, se insiste desde el Ayuntamiento. Pero esa no es la cuestión clave, según el abogado Eladio Barrantes. Esa hipotética intencionalidad llevaría, si se confirmase, a responsabilidades penales. No se trata tanto de ello, matiza, como que «no se habría seguido el proceso legal establecido». En este caso, recuerda, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público contempla como causa de abstención «tener interés personal en el asunto» o el «parentesco». «No estamos hablando de un pequeño olivar, son unos terrenos para un parque comercial», puntualiza. «Una abstención en un caso como éste parece algo básico en cualquier órgano colegiado», concluye.

Para Antonio Rubio, «la concejala debería haber comunicado a la Alcaldía la propiedad». Los afectados por causa de abstención, según la normativa, «se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su inmediato superior». El Gobierno asume que no ocurrió así. En opinión de este popular abogado cacereño «es una infracción legal». Eso sí, no cabe abordar una posible nulidad del proceso ya que «no fue una intervención decisiva» en la votación. Eladio Barrantes tiene dudas en este sentido.

Sin nulidad

Finalmente, Juan María Calero, experto en contenciosos administrativos (lleva el caso de la antigua UTE del nuevo hospital) también se pronuncia:«El deber de abstención debe cumplirse». Cita la normativa existente, el artículo 76 de la Ley de Bases de Régimen Local o el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. «Regula ese deber de abstención si existe interés personal en el asunto, parentesco, amistad íntima...».

Distinto es que, llegados a este punto, se pueda declarar nulo el acuerdo. Calero se pregunta si los demás concejales sabían de la propiedad de los terrenos o si el voto fue decisivo. «La jurisprudencia, en situaciones similares, viene declarando que la violación del deber de abstención no conduce inexorablemente a la declaración de nulidad».

Antonio RubioAbogado

«Se produce una infracción legal, pero al no ser un voto decisivo el proceso no se anularía»

Juan María CaleroAbogado

«La jurisprudencia declara que la violación del deber de abstención no supone inexorablemente nulidad»