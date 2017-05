Despedida en el ferial con sabor ganadero

Todo empezó con el ganado. Los orígenes de la Feria de San Fernando fueron, precisamente, ganaderos. Hoy la presencia de animales en el recinto ferial es apenas testimonial. Con el afán de que la fiesta de todos los cacereños conserve una representación de sus raíces, la Asociación Cultural Amigos del Parque del Príncipe organiza cada año la Feria Mular, Asnar y Caballar. La cita siempre se hace coincidir con el día 28 de mayo, festividad de San Fernando.

Convertida en una muestra más de escaparate que de cita de negocios, esta feria reunió en el recinto hípico a varias decenas de ejemplares. Juan José Borreguero, Gino, se dedica a la compraventa de caballos. Ayer firmó tres tratos. El precio de un ejemplar cruzado como los que él tiene, asegura, oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros. Para él fue el premio a la mejor mula y al mejor caballo de carga, mientras que José Luis Silva se alzó con el galardón al mejor caballo de feria.

Matías Simón, uno de los promotores de este encuentro, avanza que el año que viene la feria se abrirá a ovejas, cabras y vacas de razas autóctonas extremeñas.

La celebración de esta cita ganadera fue uno de los atractivos de la última jornada de la Feria de San Fernando, que se despide dejando un buen sabor de boca en el Ayuntamiento. El concejal de Festejos, Pedro Muriel, hizo ayer un balance «muy positivo» de la celebración. Destaca el edil la ausencia de incidentes, la buena acogida de la preferia, el buen tiempo que ha hecho, y el retorno de los toros a la Era de los Mártires después del parón de 2016. «Ha habido mucho público tanto en las casetas como en las atracciones», valora.

Desde las casetas, sin embargo, no están contentos del todo con este San Fernando. La gente, indican los caseteros, ha tardado mucho en llegar al ferial y la actividad a mediodía ha sido floja porque el público ha apostado por salir de cañas en el centro urbano. Es la opinión de Roberto Carrón, al frente de María Bonita. «Nuestro balance es positivo porque la caseta ha funcionado bastante bien. Pero también es cierto que la Feria cada año va a menos. Se nota que la gente viene bastante más tarde al ferial de lo que era habitual. Antes empezábamos a trabajar a las dos o las tres de la tarde, mientras que ahora no lo hacemos hasta las seis o las siete», apunta.

La opinión de Raúl Gordillo, de la caseta Quinto Pino, es muy similar. «La Feria a mediodía ha ido flojeando. La gente sigue llegando tarde al ferial», insiste.

Quienes no han cumplido sus expectativas han sido los responsables de la caseta Oktoberfest Olé!, una de las novedades de esta año en el recinto ferial. Su presencia en Cáceres se ha saldado con pérdidas, según admiten desde su gabinete de comunicación, un factor que atribuyen a dos posibles causas. Por un lado, la afluencia de público no ha sido tanta como esperaban. Y, además, la ubicación de la caseta no ha sido la más idónea. Para próximas ediciones, si deciden regresar, pedirán un emplazamiento más visible.

Novedoso ha sido también el I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón organizado en la caseta María Bonita durante la jornada de ayer. Ocho cortadores de diferentes puntos del país pujaron por el primer puesto. El ganador fue Aníbal Falcón, un canario afincado en Valencia, que se alzó además con el premio especial a la rectitud en el corte. Cristo Muñoz, de Dos Hermanas, se hizo con la plata. Y Daniel Sánchez, de Murcia, obtuvo el bronce. El cacereño Eduardo Barrero consiguió el premio especial a la presentación más creativa. Los beneficios obtenidos con la venta de los platos de jamón fueron a parar de forma íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer.

La jornada previa del sábado, la más multitudinaria, se saldó con 53 asistencias sanitarias, según informa DYA, la responsable del dispositivo en la Feria. Se atendieron 10 intoxicaciones etílicas.

En Cánovas, mientras tanto, cerró la feria gastronómica y artesana. Según los empresarios consultados por este diario, las ventas han descendido con respecto al año pasado. Y en la Era de los Mártires la Plataforma Defensa Animal Extremeña protagonizó una concentración contra la tortura animal coincidiendo con el segundo festejo de Feria, en el que torearon Perera, Cayetano y Emilio de Justo.