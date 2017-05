Ana Hermoso: «Se come mal, hay niños con enfermedades de personas mayores»

«Hoy en día, por lo general, estamos muy informados en casi todo; pero no en temas de nutrición», asegura Ana Hermoso Martín, presidenta de la Federación Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Feaccu). Ella señala que hay mucha obesidad infantil, «las madres jóvenes les dan a los niños cosas que no deberían comer: gusanitos, patatas fritas, bollería industrial (que es malísima)... Hay niños que tienen enfermedades que son de personas mayores; además, es que el niño de hoy no es como el de antes, que estaba jugando en la calle, corriendo, jugando al fútbol o al escondite. Hoy el niño está todo el día sentado, jugando a la consola».

Ana Hermoso, nacida en La Cumbre hace 68 años, ha vuelto a presidir Feaccu. Lo hizo entre los años 2007 al 2011, luego le sustituyó Francisca Álvarez y ahora regresa a presidir esta Federación, que el año pasado atendió a 2.000 personas entre, consultas, mediaciones y reclamaciones.

La Federación representa a 14.000 personas de Cáceres y 59 pueblos. La presidenta de la Federación es la presidenta también de la asociación de la ciudad de Cáceres. Es un requisito imprescindible para dirigir la Federación, el presidir la asociación más numerosa.

Ana Hermoso comenta que pertenecer a la asociación de Cáceres cuesta 20 euros al año. «Con esa cuota - asegura -, tenemos actividades como gimnasia de mantenimiento, charlas sobre consumo, excursiones y alguna merienda los miércoles por la tarde». Recuerda que esta asociación se empezó a fraguar en Cáceres en 1968, para defender a las amas de casa, que estaban desprotegidas y no tenían mucha información, «la Asociación ya se constituyó en 1970 y gracias a ella tenemos en Cáceres el mercadillo de los miércoles. Se hizo para que los productos fueran más baratos, y para que algunos alimentos fueran directamente de la huerta de Cáceres al consumidor, sin intermediarios que encarecen los productos».

La asociación de Cáceres y la Federación tiene su sede en el número 35 de la avenida Isabel de Moctezuma.

La Federación mantienen una gran actividad todo el año, estando presente en numerosos consejos, como los de salud de la zona de Cáceres y Badajoz, la comisión regional de precios de Extremadura, el consejo de comercio, el consejo asesor de servicios sociales, el Consejo Extremeño de Consumidores, o la comisión informativa de fomento de empleo.

«Lo fuerte de la Federación son nuestros cinco abogados, que son muy buenos. Están Antonio Rubio, Carolina Barra, Pilar Rufo, Marian Suárez y Montaña Rojo». Estos abogados asesoran gratuitamente a socios y no socios. Dan su opinión experta sobre asuntos de comunidades de vecinos, de hipotecas, herencias, problemas laborales, accidentes de tráfico...

Realizan muchas mediaciones y en la actualidad estos letrados también atienden consultas por internet. «Nuestra misión es defender al consumidor siempre», insiste Ana Hermoso, que trabajó en el Hotel Meliá, cuando se abrió en la plaza de San Juan. Dejando luego el trabajo para atender mejor a su familia. Tienen 4 hijos.

Ahora la Federación está preparando un curso de mantenimiento de calderas y la presidenta insiste en formar sobre nutrición, «no es lo mismo nutrirse que alimentarse, daremos charlas en Cáceres y los pueblos sobre el consumo responsable de jóvenes y de mayores».