'La Conce' se consolida como espacio de ocio

No hay lugar a debate. Nadie duda de que en la Plaza de la Concepción ha habido un antes y un después de 2014. Ese año el recinto fue sometido a unas obras de reforma de tres meses que supusieron algo más que un cambio estético. La remodelación acabó con un jardín que venía funcionando como refugio marginal. En su lugar, se instaló un parque infantil y se ganó espacio para las terrazas. El resto vino solo: niños jugando donde antes había litronas, nuevos negocios de hostelería y conciertos al aire libre con dos palacios como telón de fondo.

Jesús Campuzano llegó a la Plaza de la Concepción como vecino y, desde hace dos años, vive el recinto en calidad de empresario. Gestiona el bar 'La Conce'. Es uno de los dos locales -el otro es el 'Nuevo Rialto'- que promueven a medias actuaciones musicales de manera periódica para dinamizar la zona. Esta primavera están inmersos en las denominadas 'Matinées', una mezcla de cañas, vinos y música durante los sábados desde las doce del mediodía hasta las seis de la tarde. Dentro de este ciclo de conciertos, hoy, sábado de Feria, ofrecen jazz y swing de la mano de Alex Janssen Band.

«Antes de la obra, La Conce era un poquito oscura -dice en referencia al recinto-. Era una plaza bonita, pero la vida que había dentro no era muy deseable. Había botellón y drogas. Cuando hicieron la reforma, se dio vida real a la Plaza. La gente se sorprendió al ver a niños jugar a la pelota en esta plaza porque hacía años que no se veían», cuenta Campuzano. La ampliación de la zona de terrazas permitió a los ciudadanos vivir la calle. «Alguna vecina me dijo: 'benditos bares' porque mantenemos viva la Plaza. Antes también había bares, pero sólo podían sacar dos mesas sobre la acera», detalla.

Hoy, de 12.00 a 18.00 horas, hay programado un concierto de jazz a cargo de Alex Janssen

Hoy, sábado, la Plaza de la Concepción se vestirá de Feria. Habrá farolillos de palmera a palmera, avanza el empresario. Durante el pasado Womad, los edificios se vistieron con banderines de colores. El próximo reto, avanza Campuzano, es organizar actividades infantiles.

Jorge Pérez es uno de los tres socios que gestionan el 'Nuevo Rialto'. Lleva seis años vinculado a la Plaza de la Concepción. «Ahora hay mucha más vida. Antes veías que la gente daba la vuelta para no pasar», zanja el empresario.

Feria de día en el centro

La Plaza de la Concepción se ha convertido así en una extensión de la calle Moret a la hora de alternar. Ayer, la zona centro vivió su propia Feria de día. Varios establecimientos, como el hotel Alfonso IX o los locales de hostelería de la Plaza de San Juan, ofrecieron a sus clientes una paella solidaria. El dinero recaudado será para la Asociación Española Contra el Cáncer. Y hoy, sábado, la Charanga Lázaro recorrerá las calles del casco viejo para animar un San Fernando caluroso que invita a los cacereños a echarse a la calle.