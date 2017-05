La oposición pide el cese de la concejala por participar en las decisiones del parque comercial

La oposición en el Ayuntamiento de Cáceres (PSOE, C's y CACeresTú) han exigido la "dimisión inmediata" de la edil de Medio Ambiente, Montaña Jiménez, "tras conocerse que su padre es propietario de parte de los terrenos en los que se proyecta el futuro parque comercial".

Los portavoces del PSOE, Luis Salaya; Ciudadanos (C's), Cayetano Polo, y Cáceres Tú (CACeresTú), Consuelo López, han considerado "inadmisible" este hecho, ya que Jiménez no debería haber participado en las deliberaciones y votaciones sobre este asunto al estar implicado un familiar directo.

En este sentido, han señalado que desde el momento en que se empezó a abordar este asunto en los diferentes órganos municipales, la edil debería haberse ausentado en las votaciones, al igual que han hecho los concejales de sus grupos cuando haya podido existir un conflicto de intereses.

"No entendemos -han añadido los portavoces- cómo Jiménez puede decir que no le dio importancia y que quizá se debería haber abstenido, cuando lo que debe hacer es no participar en las deliberaciones y votaciones. Y ausentarse de las mismas cuando estas se producían".

Por este motivo, exigen la dimisión de Jiménez y, si no lo hace, que la alcaldesa, Elena Nevado, la cese de todas sus funciones en el Gobierno municipal y en la Junta local de Gobierno, porque de lo contrario esto querría decir que "Nevado lo conocía y es cómplice".

Por último, han criticado que desde el equipo de Gobierno la "única reacción" haya sido "decir que no va a participar en sucesivas votaciones.

Por su parte, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que la concejala no ha cometido ningún tipo de irregularidad al participar en las deliberaciones y votaciones sobre el proyecto del futuro parque comercial.

Así, el Gobierno cacereño defiende la "honorabilidad" de la edil y considera que los partidos de la oposición, que han exigido su dimisión, "están pidiendo una responsabilidad inexistente" ya que se trata de una propuesta de viabilidad de un proyecto que salió adelante con los informes técnicos favorables y con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y la abstención de Cáceres Tú.

En este sentido recuerda que el voto de la concejala a la que hace referencia la oposición "no era ni necesario ni determinante para la aprobación de un proyecto que será muy beneficioso para la ciudad por la generación de oportunidades y empleo", informa en nota de prensa que recuerda que, en caso de no haber votado la concejala "no se habría alterado el resultado de la viabilidad del proyecto, por lo que no se pueden buscar dobles lecturas a este asunto".

Al respecto el equipo de Gobierno ha aclarado que "no se abstuvo en dicho punto al entender que se trataba de una consulta relativa a la viabilidad y no se trataba de aprobar proyecto o recalificación alguna". Aun con todo, "en el caso de haber cometido un error por no haberse abstenido, la concejala ha mostrado su total disposición a subsanarlo en la manera que sea necesaria, dado que, no existía ninguna intencionalidad en que la acción pudiera afectar al proceso", recoge la nota.