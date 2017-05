Terrenos del futuro parque comercial son del padre de la edil de Medio Ambiente

No era un voto decisivo, no condicionaba ni marcaba el futuro de la operación, pero Montaña Jiménez, concejala de Medio Ambiente, Infraestructuras Estratégicas y Servicios Públicos, admite que «quizás», por prudencia, debería haberse abstenido para evitar un conflicto de intereses. Es hija de Fernando Jiménez Escandón, propietario de parte de los terrenos en los que se proyecta el futuro parque comercial de medianas superficies, en las inmediaciones de Carrefour, en la Avenida del Ferrocarril.

El estudio de viabilidad se aprobó en una comisión extraordinaria de Urbanismo el pasado día 12. Montaña Jiménez forma parte de esa comisión municipal junto a sus compañeros del PP, Valentín Pacheco, que la preside, y Raúl Rodríguez. PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor. CáceresTú fue el único grupo que se abstuvo. Posteriormente, en el pleno del día 18, el expediente volvió a salir adelante conforme a dictamen. Jiménez no se ausentó de la comisión y tampoco del pleno.

La consulta de viabilidad del proyecto entró en el Consistorio el pasado 29 de marzo. Plantea la transformación urbanística de la zona. En mayo del año pasado ya se había presentado un estudio de detalle por parte de la Agrupación de Interés Urbanístico del APE27.01 del Plan General Municipal, denominado Comercial Ruta de la Plata. La consulta la realizó Retail Extrem SLU en nombre de la citada Agrupación.El proyecto se aborda sobre una superficie total de 38.709 metros cuadrados. La edificabilidad de uso lucrativo es de 20.000 metros cuadrados (uso terciario). Se incluye un aparcamiento con un mínimo de 150 plazas y deben garantizarse los accesos peatonales y rodados. El plazo fijado es de 17 meses, nueve para la redacción y documentación y ocho para la ejecución de las obras.

Fernando Jiménez Escandón figura como propietario de 9.000 metros cuadrados junto a su esposa, Miguela Espada Sánchez, según escritura pública formalizada el 14 de julio de 1998. Cuenta con una hipoteca de 490.000 euros de principal, además de distintos intereses y gastos. La finca fue aportada a la Agrupación de Interés Urbanístico, tal y como recoge una resolución del 10 de marzo de 2016 de la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura. La escritura se formalizó ante notario el 15 de febrero del año pasado.

La operación urbanística no consiste en un cambio de uso de los terrenos. Se trata de los pasos necesarios para su tramitación administrativa con el objetivo de facilitar, mediante la iniciativa privada, una nueva dotación comercial en la ciudad.

La duda se suscita por la participación de familiares directos de la concejala. Este diario contactó ayer con ella y se mostró sorprendida por el asunto. Admitió no haberlo valorado siquiera, al tratarse de una cuestión en principio ajena y que corresponde a su padre. «No es solo mi padre, ya que hay otros propietarios, además de él. No le di importancia, pero quizás debería haberme abstenido», reconoce.

Jiménez asegura no tener «ningún interés» en los terrenos, de cuya operativa se encuentra al margen, aclara.

Pese a ello, el equipo de Gobierno local comunicó ayer a este diario que, en futuras votaciones sobre este proyecto, Jiménez no participará. Los integrantes del equipo de Elena Nevado no fueron informados previamente por la concejal de Medio Ambiente de su vinculación familiar con los terrenos sobre los que se votaba.

Subsanar el error

En relación a este asunto, el Ayuntamiento indicó ayer que Montaña Jiménez no se abstuvo al votar «al entender que se trataba de una consulta relativa a la viabilidad y no de aprobar proyecto o recalificación alguna». En este sentido, se afirma desde el Gobierno, «en el caso de haber cometido un error por no haberse abstenido, la concejala ha mostrado su total disposición a subsanarlo en la manera que sea necesaria».

Por su parte, Montaña Jiménez, séptima teniente de alcalde, resalta que no existía ninguna intencionalidad en que la acción pudiera afectar al proceso. De hecho, también recuerda que ese voto no era determinante para aprobar la viabilidad. PP, PSOE y Ciudadanos lo apoyaron y CáceresTú se abstuvo.

Desde el Ayuntamiento se apunta que «estos terrenos cuentan con la calificación y el uso comercial desde la aprobación del PGM (Plan de Urbanismo) en elaño 2010, muy anterior a la entrada de la concejala de Medio Ambiente en política. Además, dichos terrenos son propiedad familiar desde hace varias décadas».

«Lo último que se pretende es que esto pueda generar cualquier tipo de polémica o controversia», subrayan desde el equipo de Elena Nevado. A partir de ahora, eso sí, Jiménez no volverá a votar sobre el futuro parque comercial.