«Mi ordenador ha sido secuestrado»

«De repente me vi ante el ordenador inoperativo y sin poder acceder. Había sido secuestrado». El relato es de José Luis Pedrera, un conocido arquitecto cacereño, con más de tres décadas de experiencia y que se sienta ante la pantalla de su PC para mostrar al periodista varias imágenes de un proyecto en el que ha estado trabajando.

Saca el asunto a colación, justo después de justificarse. Explica que el caso tenía implicaciones judiciales y la policía científica le autorizó a hacer fotografías siempre que él se responsabilizase de la custodia. «Y decidí no hacerlas porque, precisamente, ya tenía experiencia», argumenta. «Yo ya sé lo que es tener el ordenador secuestrado y no quería arriesgarme», resume.

Ciberataque. Parece la palabra de moda. No se ha hablado tanto de ello como en los últimos días. El pasado día 12 de mayo, España vivió el mayor sabotaje informático de su historia. Ocurrió durante cuatro horas y media, entre las 7.30 y las 12. La clave, un envío masivo de 'criptolocker', algo así como un tipo de virus que inutiliza documentos. El éxito de los 'hackers' fue colarse nada menos que en el corazón del disco duro de grandes empresas como Telefónica. Iberdrola admitió haberse visto amenazada pero no infectada. A nivel mundial, los datos son escalofriantes. 170 países en el punto de mira, más de 57.000 ataques y 200.000 ordenadores inoculados por el mismo virus.

El caso pone sobre la mesa un viejo debate, el de la seguridad en Internet. En Cáceres resulta conocido. Precisamente hace unos meses, en noviembre, acogió la primera edición de Foro Ciber sobre Derecho Tecnológico y Seguridad Informática. Lo pusieron en marcha Picado Abogados y la Universidad de Extremadura y reunió a 300 especialistas en la materia.

En la última semana trabajadores de Telefónica en la capital cacereña han tenido más descanso del habitual. Aún persistían las labores de recuperación informática tras el ataque. Sin embargo, ese no ha sido un caso único. Tres ayuntamientos de Badajoz también se vieron golpeados. Villanueva del Fresno, Herrera del Duque y Garbayuela recibieron alertas. No fue así en la Diputación cacereña, donde se impuso la normalidad. Tampoco tuvieron problemas durante el desarrollo del ataque en el Consistorio de Cáceres, resalta su servicio de prensa. Es la misma situación de la Junta de Extremadura.

Pero esos ataques que llevan hasta el disco duro de nuestros ordenadores a los más insospechados visitantes en forma de virus son mucho más comunes de lo que algunos piensan. «Ha habido varios casos de despachos de abogados, empresas, el mío...», comenta José Luis Pedrera. Para este arquitecto, especialista en Patología de la Edificación de la UEx, la sorpresa fue encontrarse hace unos meses con que le pedían un rescate para liberar su PC. Lo cuenta en su estudio de la calle Gabino Muriel, donde se acumulan papeles y documentos.

«Te meten unos archivos sin que te enteres y no es que te quedes sin ordenador, es que no puedes acceder a tus documentos, como si los hubieras perdido», recuerda. Echa la vista atrás y comenta cómo le pidieron que pagase para que le enviasen una contraseña liberadora para su equipo. Admite que no solo no pagó, sino que optó por denunciarlo. «Lleve el caso a la Policía y hable con el Incibe», resalta.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España es una sociedad dependiente del Ministerio de Energía. Funciona como centro de respuesta a incidentes de seguridad informática para aumentar la capacidad de detección y alerta temprana de nuevas amenazas. «Me dijeron que buscarían una solución y que en ese caso me mandarían el antídoto, pero aún no lo han conseguido. Estoy a la espera», se lamenta mientras su aparato continúa irrecuperable. «Los casos se multiplican, así me lo confirmaron cuando denuncié en comisaría», concluye.

José Luis Pedrera se resistió a pasar por caja, en parte porque esperaba que el caso encontrase solución con la denuncia y también como prevención de cara al futuro. «Si han accedido una vez pueden volver a hacerlo», comenta. Su tranquilidad es que buena parte de la información 'secuestrada' la tenía en otro tipo de soporte. La experiencia le ha llevado a consultar e informarse. También a conocer otros casos parecidos al suyo y a tomar medidas. «Sé de empresas, abogados, profesionales que han pasado por esto. Los expertos recomiendan que tengas actualizado el sistema operativo. De hecho, los más sensibles son los equipos más antiguos. Yo tengo uno de hace años y lo mantengo desconectado de la red como precaución», relata.

Otro de los afectados en los últimos tiempos en Cáceres es Interlun. Esta empresa está especializada en gestión de residuos. Su sede se encuentra en Las Capellanías aunque opera en todo el territorio nacional.

Por fuerza bruta

«Sufrimos el ataque hace un año en nuestros ordenadores. Lo que hicimos fue denunciarlo a la Policía», confirma su director gerente, Miguel Canal. Al rememorar lo ocurrido se fija en un detalle, la sorpresa que supuso. «No lo podíamos esperar», sugiere. Según él, se trató de lo que «los que se mueven en el argot de la informática llaman un ataque por fuerza bruta».

Canal revela que el 'hacker' en cuestión lo que hizo fue aprovechar la vía de acceso al servidor de la empresa que se mantiene abierta a sus profesionales cuando trabajan desde fuera. «El incidente dejó bloqueada la información que se almacena en ese servidor tras haber ido probando y acceder a la contraseña. Inutilizó tanto la propia información como su copia de seguridad con el consiguiente trastorno», continúa el director de Interlun. Al igual que ha pasado con otros afectados, prefirió no pagar. «Ni siquiera supimos cuál era la cantidad. Nos dejaron un mensaje para pagar y que liberasen el servidor. Al parecer venía de Rusia. Lo que hicimos fue presentar denuncia, aunque eso no solucionó el problema», asume. Miguel Canal reconoce que Interlun no tenía un sofisticado sistema de seguridad, pero ha tomado nota de lo ocurrido. Entonces recurrió a una empresa especializada para recuperar la información que estaba disponible en un disco duro deteriorado. Parte de la misma no pudo ser encriptada y se recuperó. Ahora Interlun ya ha potenciado sus cortafuegos. Entrar en su sistema no debe ser tan sencillo. Y por si acaso, cada información sensible está respaldada en discos externos.

«Éste es un delito bastante frecuente. Puede pasar tanto en grandes empresas como entre autónomos o empresas más modestas», resaltan desde el Cuerpo Nacional de Policía en Extremadura. Asegurar la ciberdefensa requerirá en la próxima década de 825.000 empleos en Europa. Los ataques aumentan a un ritmo del 200% anual y generan pérdidas económicas de 14.000 millones. Cáceres no se salva.