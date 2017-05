'Pasapalabra' busca a los extremeños más listos

Con cierta soltura, Gabriel Silva fue haciendo el famoso ‘rosco’ del programa ‘Pasapalabra’ mientras le grababan en vídeo. El reto era adivinar 25 palabras, que empiezan o contienen la letra que figura en una especie de ruleta, formada por la mayoría de las letras del alfabeto. Como en televisión.

Una vez terminada la prueba, este abogado con 32 años de ejercicio se marchaba con su Diario HOY bajo el brazo, que le ayudó a sobrellevar la espera. Llevaba reflejado en la cara un gesto de satisfacción. «Es la primera vez que me presento. Al hacer ahora la segunda prueba, la del rosco, había cuatro o cinco que he tenido dudas, he dejado en blanco dos o tres, una de ellas la de un director de cine canadiense que tiene en su apellido una ‘w’. Pero bueno, seguras he acertado veinte».

–¡Veinte seguras de 25 preguntas... es mucho!

–Bueno, yo en casa, viendo el programa, varias veces he hecho el rosco. Me esperaba acertar más, la verdad.

Gabriel Silva participó hace unos años en el programa televisivo de preguntas ‘¿Quiere ser millonario?’, que presentó Carlos Sobera del año 1999 al 2001.

Entre las personas que ayer estaban esperando para intentar completar el ‘rosco’, en la segunda planta del Gran Teatro de Cáceres, se encontraba Nacho Mangut, que ya sabe lo que es ganar ‘Pasapalabra’. En el año 2012 participó en 44 programas y ganó un total de 36.000 euros. Natural de Badajoz, con 24 años, está realizando un máster de Ingeniería Industrial Mecánica, preparando también la tesis. En la espera coincidió con Ana Cerro, de Mérida, que también fue concursante del popular programa de televisión: participó en 8 programas en el año 2013, consiguiendo 4.800 euros. También estaba el cacereño Pedro Delgado, de 35 años, profesor, que al contrario que aquellos nunca se había presentado para participar en ‘Pasapalabra’. Cuando se les pregunta por qué quieren ir al pograma, todos dicen sonriendo: «Hombre, por el dinero».

‘Pasapalabra’ es un concurso de televisión basado en el formato original británico ‘The Alphabet game’. En España se comenzó a emitir en el 2000 en Antena 3, con Silvia Jato, Jaime Cantizano y Constantino Romero como presentadores en distintos años. Desde 2007 se emite en Telecinco, con Christian Gálvez. Se emite de lunes a domingo, de 20:15 a 21:10 horas.

Nacho Mangut INGENIERO INDUSTRIAL Soy de Badajoz, participé en Pasapalabra en 44 programas en 2012 y gané 36.000 euros»

ana cerroDesempleada Soy de Mérida, en el año 2013 estuve en ocho programas y logré 4.800 euros»

pedro delgadoProfesor Soy de Cáceres, tengo 35 años y nunca me he presentado para participar en este programa».

Para festejar los diez años de emisión en Telecinco, este verano habrá una competición entre comunidades autónomas, y actualmente están haciendo castings por toda España para elegir a dos representantes de cada región. El pasado miércoles el casting se hizo en Sevilla, en donde acudieron 200 candidatos de toda Andalucía.

Ayer la selección se llevó a cabo en Cáceres con un centenar de aspirantes de toda Extremadura. La primera prueba que se les realizó consistía en hacer tres ‘roscos’ por escrito en 15 minutos. De ellos pasaron 25 a la segunda y última prueba. En junio se sabrá cuáles son los dos representantes extremeños.

Por cierto, el director canadiense por el que preguntaron ayer a Gabriel Silva puede que sea Richard Edmund Williams, director de animación de ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’, o más probablemente Norman Jewison, que rodó ‘Jesuscrito Superestar’ y ‘En el calor de la noche’. Pero, claro, eso lo decimos después de estar varios minutos buscando en internet.