Goya y Dalí resucitan en el Al-Qázeres

Hay dos sílabas que no paran de repetirse a eso de las nueve y media de la noche en el patio del IES Al-Qázeres. «Rafa, Rafa» se oye por aquí y por allá. Y Rafa a todo: al montaje del cañón, a controlar que el público no entre antes de tiempo, a dar órdenes y a recordar a los actores que antes de irse tienen que dejar todo recogido. No vale el escaqueo. «No me defraudéis», les dice con vigor. El profesor de Educación Física Rafael Morales es el alma de una actividad que supera con mucho el calificativo de escolar. Porque sí, es una iniciativa en la que participa toda la comunidad educativa, pero el resultado tiene nivelazo.

Este centro mastodóntico, en el que estudian más de 1.000 alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos celebró el pasado miércoles una dramatización por la cual se transformó una buena parte del recinto escolar en un museo viviente. 'Al-qARTEres' se convirtió en la sexta edición de una propuesta que ha explorado distintas temáticas a lo largo de los cinco años anteriores. Jóvenes ilusionados y totalmente entregados a la causa, profesores cómplices y un trabajo de muchos meses fue lo que se vio durante toda la puesta en escena. Para quitarse el sombrero.

160 participantes, entre alumnos (del Ciclo de Animación Deportiva y Bachillerato de artes plásticas y escénicas sobre todo, pero no únicamente), profesores y personal laboral lograron crear escenas irrepetibles en torno a nueve obras pictóricas y ocho esculturas. 250 espectadores, repartidos en grupos de 30 personas fueron descubriendo cada uno de los montajes. Pagaron dos euros por una entrada cuyos fondos tenían objetivo solidario. ¿Teatro, animación, humor? Quizás todo a la vez. La ironía y el descaro rompieron esa solemnidad con la que en ocasiones nos enfrentamos al mundo del arte, pero también hubo momentos para la reivindicación social y la indignación, para la ternura, para la locura, para el guiño al público o para el retrato social de nuestra época. Y todo con la interacción de espectadores que contemplaron todo con la mente abierta y cara de satisfacción.

El profesor Rafael Morales impulsa por sexto año una iniciativa que pretende unir al centro y explorar nuevos nichos de empleo

'Las Meninas' de Velázquez hicieron un alegato contra el destino marcado desde el nacimiento, contra lo esperado. 'La balsa de las medusas' de Theodor Gericault lanzó reflexiones sobre lo difícil que es franquear las fronteras europeas. También resultó un bofetón de realidad 'La libertad guiando al pueblo', de Delacroix, en donde se cuestionó lo difícil que es llevar ésta hasta las últimas consecuencias. No faltó la conmemoración del 80 aniversario de los bombardeos de Gernika y del cuadro de Picasso. Un dardo contra las guerras y su poder destructor, que genera pérdidas irreparables. 'Los fusilamientos del 3 de mayo' de Francisco de Goya fue una de las puestas en escena más espectaculares. Goya atormentado protesta por ser invocado año a año en los premios españoles de cine.

Surrealismo y locura

'Muchacha en la ventana' de Dalí se convirtió en una recreación de los años 20 en España y la relación del pintor con el escritor García Lorca. Todo muy loco, surrealismo en vena. Y también loca y desfondada fue la puesta en escena de 'La última cena', de Leonardo Da Vinci transformada en la última cena de empresa antes de un ERE. La Gioconda entró en acción como mensajera de los despidos. 'Ronda de Noche' de Rembrandt se representó en el patio con la elegancia de espadas y lanzas.

'El Pensador' de Rodin, La 'Venus' de Milo, 'El Escriba Sentado', un guerrero de Xian, la Estatua de la Libertad (con Donald Trump incluido), 'El Discóbolo' de Mirón, 'La Piedad' de Miguel Ángel y el 'Cristo Redentor' de Brasil, que rompió su hieratismo con un poco de samba, completaron este catálogo de arte vivo. La Venus y el Pensador fueron los maestros de ceremonias, junto a un diestro presentador-vigilante que bordó su truco de magia inicial.

Los guías del museo, que dosificaron los tiempos y dirigieron a los visitantes por todo el circuito lograron ritmo y precisión en un recorrido que se estiró durante cerca de hora y media llena de emociones.

Rafa Morales explica que «esto se hace por devoción» y para ampliar el abanico de opciones laborales de los alumnos. También pesa, a la hora de ponerse manos a la obra, la idea de que este instituto se una. «Es un centro muy grande, en el que muchos alumnos no se conocen, sirve para cohesionar, para crear buen ambiente», explicaba minutos antes de que empezara el espectáculo. Otra iniciativa parecida 'El sueño de los Fratres', logró el galardón educativo Joaquín Sama.

El final, apoteósico, con todos los actores en el escenario hablaba del éxito de esta iniciativa que seguirá, demostrando que el talento, con motivación, está en todas partes.