«Bajo a ver a la Virgen todos los días»

Cuesta atravesar la calle Arco de la Estrella hasta llegar a Santa María. El tránsito se hace lento con riadas de gente que va y viene de una dirección a otra. El novenario de la Virgen de la Montaña consigue que muchos cacereños se acerquen varias veces hasta el principal templo de la ciudad. Ayer, además, también se asomaban turistas atraídos por la densidad humana. ¿Es la Virgen de Guadalupe? preguntaba una mujer despistada, cámara en ristre. La ciudad mostraba su lado más turístico. Es puente hasta el martes en la Comunidad de Madrid y eso suele notarse mucho en destinos de interior como Cáceres. Devotos, un montón de guías, flamenco en una esquina y muchas mochilas se mezclaban en esa zona privilegiada.

¿Cuántas veces se visita a la imagen? Muchos cacereños lo hacen todos los días. Ayer, en la puerta de la concatedral no costaba encontrar a fieles con ese hábito, inculcado desde la infancia. Mariano, de 81 años, necesita un bastón para andar y no vive cerca de la concatedral de Santa María, pero cree que, durante el novenario, es su obligación venir todos los días. A su lado su esposa, Manuela Barrigón, de 80 años, confirma que para ellos bajar a visitar a la Virgen «supone mucho». «A nosotros nos gustaría poder subir al santuario, pero ya no podemos, así que aprovechamos cuando está aquí». Reconocen que no les da pereza ni siquiera en días un poco torcidos en lo meteorológico como ayer. «Esté lloviendo o no tenemos que venir, sacamos el momento».

El cambio de atuendo de la imagen sagrada es uno de los detalles en los que más se fijan los que la visitan. El de ayer era el número 40, de damasco blanco, tejido con sedas de colores e hilos de oro y plata. Tenía arbolitos y ramos de flores, pájaros y rosas. el delantal de la Virgen es de tejido diferente.

«La visita también la suelo hacer todos los días», explica Antonio Mellado, que cumplirá 63 años en unos días. «Soy católico y soy religioso, encuentro un desahogo viniendo aquí y es muy agradable», explica. A su lado, Pastor Ortiz también habla de su pasión por la patrona. «Soy devoto de toda mi vida, desde los cinco o seis años», explica. «La Virgen Santísima de la Montaña es como en Sevilla la Macarena», cuenta. Reconoce que durante su cotidianeidad no acude habitualmente a actos religiosos, pero la Virgen de la Montaña es un verdadero sentimiento. Algo arraigado.

Son muchas las personas mayores o con movilidad reducida que acuden hasta el recinto monumental durante estos días, por lo cual el Ayuntamiento permite durante las jornadas del novenario que éstas puedan acceder a la zona en coche hasta la ciudad monumental. Se ha habilitado una franja en concreto: desde las 15,00 hasta las 17,00 horas hasta el próximo domingo 7 de mayo. Los vehículos podrán entrar por la plaza de Santa Clara, bajando por los adarves y hasta Santa María exclusivamente en ese horario, de menor afluencia de público para las personas que reúnan estos requisitos.

Eucaristías

Hacia las doce del mediodía el templo de Santa María estaba repleto de fieles siguiendo una misa. A lo largo del novenario, que arrancó el 27 de abril, justo un día después de la bajada de la Virgen de la Montaña y continuará hasta el 5 de mayo, se multiplica el número de misas en la concatedral de Santa María. Hoy domingo habrá eucaristías a las 8, 9, 10, 11, 12 y 13 horas por la mañana. Por la tarde se celebrarán a las 17,00 y 18,30. A las 19,30 habrá Rosario y Novena, a las 20,00 misa solemne y predicación y a las 22,00 horas misa.