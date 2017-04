«Me gustan los lectores con ojeras», afirma Marcos Chicot

Marcos Chicot fue definido ayer por su presentador, César García, como «un Rey Midas» de la literatura. De hecho, 'El asesinato de Pitágoras' se ha convertido en la novela más vendida en el mercado hispanohablante. Ayer, Chicot presentó en la Feria del Libro 'El asesinato de Sócrates', finalista del último Premio Planeta e igualmente exitosa. El público, incluida la alcaldesa, Elena Nevado, lectora de la novela, llenó ayer por la tarde la carpa instalada en el Paseo de Cánovas.

Chicot (Madrid, 1971), economista y psicólogo clínico, recordó que hace 20 años que escribe, pero que fue hace siete cuando se planteó dedicarse en exclusiva a la literatura, en gran parte movido por su deseo de dejar resuelto desde el punto de vista material el futuro de su hija Lucía, con síndrome de down. «El proyecto literario se convirtió en un proyecto de vida», aseguró.

Así nació 'El asesinato de Pitágoras' («a todo el mundo le gusta aprender, lo que no nos gusta es esforzarnos») y tras su éxito, su continuación con la filosofía. «Si después de 2.500 años seguimos hablando de ellos será por algo», aseguró para justificar la elección de estos personajes. Chicot reconocía ayer en Cáceres que le gustan «los lectores con ojeras», aquellos que toman el libro entre sus manos y no pueden soltarlo. Y explicó que la novela finalista del Planeta se estructura en tres niveles. El primero es el del entretenimiento, y a juzgar por la legión de lectores, lo consigue; el segundo es el histórico; y el tercero el de la biografía novelada de Sócrates y en este caso también la parte filosófica. Pero el autor precisaba ayer: «No modifico la realidad, adapto la trama a ella, pero nunca al contrario. Eso me exige un esfuerzo de creatividad».

Efectivamente, César García resumía que «para escribir 'El asesinato de Pitágoras' hay mucho trabajo detrás. Pero, como dicen los taurinos y los flamencos, también tiene que haber talento, como es el caso de Marcos Chicot».

En la jornada de ayer presentaron libro igualmente Pilar Tena, 'La embajadora'; y Rosa María Perona, 'El encuentro', ganador del Certamen de Cuentos y Leyendas Antonio Rubio Rojas.

Entre las que tienen lugar hoy, citar a Liborio Barrera (20.45 horas) con 'Como aire africano. Diarios 1004-2010', de la Editora Regional de Extremadura. Y a las 12.30 el Premio de Poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad.