Arrojan coronas de flores y un animal muerto en Valdesalor

No queda claro de qué se trata. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil aseguraba ayer no tener constancia de los hechos. No obstante, la aparición de vísceras y piel de cordero junto a pequeñas coronas de flores en el pantano de Valdesalor lleva a todo tipo de especulaciones. En el agua había restos de animal muerto mezcladas con flores de color rojizo. Quienes vieron la extraña escena en directo apuntan a un posible ritual.