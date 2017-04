Martín Tamayo muestra su fascinación por los pueblos sumergidos

Tomás Martín Tamayo (Campillo de Llerena, 1947) mostró ayer su fascinación por el atractivo que tienen para él los pueblos sumergidos. «Es como si esos pueblos abandonados me llamaran, por los ecos que hay enterrados», confesó ayer en la carpa de autores de la Feria del Libro, que se llenó de público para la ocasión. El escritor y columnista de HOY presentó en Cáceres su última obra, 'El secreto del agua', que tiene como escenario de la trama uno de esos pueblos sepultados por los pantanos.

La acción transcurre en Encinares, en la Extremadura de la posguerra, «donde el caciquismo de los terratenientes imponen su ley en contra de la voluntad de los vecinos para favorecer la ubicación de un pantano justo donde a ellos les interesa y beneficia», describió Juan Domingo Fernández, subdirector de HOY, encargado de presentar al autor. El asesinato de un maestro de escuela, Antonio Godoy, que capitanea la oposición al proyecto, condiciona la trama narrativa.

Pero para Martín Tamayo lo importante, dijo, son los personajes que, de manera coral, dan vida a una novela en la que ha invertido cuatro años de trabajo y que le venía rondando la cabeza durante otros ocho. «Escribir esta novela ha sido un desperezo literario, como quitarme un peso de encima», confesó.

EL PROGRAMA DE HOY A las 12.30 horas. La presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, presenta tres volúmenes de 'Cuentos populares ilustrados. El pico de la cigüeña', editados por la Institución Cultural El Brocense. Los textos son de Hanna Martens, Enrique Barcia, Ramón Pérez y José Soto. A las 18.00 horas. Carmen Posadas presenta 'La hija de Cayetana'. J.R. Alonso de la Torre será el encargado de introducir a la autora. A las 19.45 horas. Vanessa Montfor presenta 'Mujeres que compran flores', acompañada de Rosa Perona. Cuentacuentos . Concertados con colegios. De 9.30 a 12.15 horas en la carpa de autores.

Habló, además, de la importancia que el agua tiene en todas sus obras. «Extremadura es el mejor mar interior de España», subrayó. «No sé escribir sin documentación», apostilló y contó, a modo de curiosidad, que para escribir 'El enigma de Poncio Pilatos' realizó varios viajes a Roma. Martín Tamayo tiene 15 libros publicados y ha recibido una docena de premios literarios.

Otros actos

La de Martín Tamayo fue la segunda presentación de un día festivo en Cáceres. Antes, pasó por la carpa de autores la sevillana Elena Marqués, finalista hace un año del premio Fernando Lara de novela, para hablar de 'Distintas formas de ir a la deriva'. La obra es una recopilación de doce relatos en los que se abordan temas como los refugiados o la diversidad. «Escribo porque no me gusta la vida que me ha tocado», confiesa la autora, que tuvo como presentador a Jaime Covarsí.

Por la mañana, la carpa acogió un cuentacuentos protagonizado por Patxidifuso con muy buena respuesta de público. Y hoy, martes, la Feria del Libro recibe a uno de los rostros más conocidos de esta edición. La escritora Carmen Posadas presentará 'La hija de Cayetana' acompañada de José Ramón Alonso de la Torre, colaborador de HOY. También estará en Cánovas Vanessa Montfort, que ha convertido 'Mujeres que compran flores' en un éxito de ventas.