Educación da los primeros pasos para llevar el Conservatorio al IES Universidad Laboral

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura sigue adelante con sus planes y trasladará el Conservatorio Oficial de Música desde el Complejo Cultural San Francisco al IES Universidad Laboral. «Ya está decidido», asegura María Luisa Guillén, la delegada provincial. Tanto es así que la administración regional ya ha encargado a un arquitecto la realización de un estudio detallado de los espacios disponibles que hay en la Laboral. Se espera que este informe esté listo a finales del próximo mes de junio.

EL DATO 600

Se trata del primer trámite realizado por la Junta para llevar a cabo el traslado, anunciado el pasado mes de febrero por la consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez. La decisión de la administración dividió a la comunidad educativa del Conservatorio y abrió el debate entre los partidarios de aprovechar una ocasión como esta tras años de espera y los que optan por reclamar un sitio más céntrico.

Hay que recordar que el traslado del Conservatorio aparece en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Junta de Extremadura con una dotación de dos millones de euros para rehabilitar y adaptar una edificio ya existente. Por otro lado, este mismo plan contempla una inversión de cuatro millones de euros para hacer una reforma integral en el IES Universidad Laboral, donde también se trasladará el Centro de Profesores y Recursos (CPR), que ahora está en Gómez Becerra.

El Plan de Infraestructuras tiene hasta el año 2020 como horizonte para ejecutar las obras previstas, aunque la inversión del Conservatorio aparece ya en la previsión de 2017 de la Consejería de Educación. Esto no quiere decir que el traslado se vaya a materializar este año, pero sí, al menos, que los primeros trámites se van a poner en marcha.

«Se va a habilitar un edificio completamente independiente para el Conservatorio. Al tratarse de una obra de envergadura, habrá que redistribuir espacios», apunta María Luisa Guillén.

Muchas posibilidades

Aunque todavía se muestra cauta y no lo da por seguro, hay muchas posibilidades de que el lugar elegido para el Conservatorio sea el edificio Norba, que está separado del pabellón principal del IES Laboral. El edificio Norba ya se utilizó en el año 2008 por la Consejería de Educación cuando trasladó de forma temporal a los alumnos del colegio Prácticas mientras el centro de la avenida Virgen de la Montaña se sometía una remodelación integral.

«Ahora en la planta baja del Norba hay ciclos formativos que habría que trasladar», apunta la delegada de Educación en referencia a los ciclos que el IES Virgen de Guadalupe impartía en el edificio El Madruelo y que se llevaron hasta la Laboral por el mal estado en el que se encontraba el inmueble.

No duda Guillén en defender que la ubicación elegida para el futuro del Conservatorio es la mejor. «La Laboral tiene unas posibilidades tremendas. ¿De qué está lejos? La población joven está en la zona de Mejostilla. Es más fácil llegar en coche a la Laboral que ir al Complejo San Francisco: no hay semáforos y hay aparcamientos», enumera. «Además, hay que optimizar recursos. La Laboral tiene tres auditorios, uno de ellos con capacidad para 1.500 personas. Uno de estos auditorios se va a habilitar para el Conservatorio. Por otro lado, en esa zona están todas las facultades y la Laboral tiene más posibilidades si algún día se quiere crecer», apostilla.

Palacio de Godoy

La Laboral no ha sido siempre la ubicación señalada por Educación para el Conservatorio, que ocupa unas instalaciones -el Complejo Cultural San Francisco- que son de la Diputación provincial y, además, se quedan pequeñas. El primer lugar barajado fue el Palacio de Godoy, en la Plaza de Santiago. «Godoy era imposible. El proyecto se hizo en el 2007. Entonces, el Conservatorio tenía la mitad de alumnos que actualmente. En diez años el Conservatorio ha duplicado sus alumnos. No cabríamos. Y allí no se puede hacer lo que uno quiere», dice la delegada en referencia las limitaciones de un edificio histórico que también ha sido descartado como sede de la Escuela de Idiomas, otro de los usos que se planteó para el inmueble.

Una vez que esté listo el estudio de espacios que Educación ha encargado, el siguiente paso será convocar el concurso de proyectos, la redacción del mismo y la contratación de las obras. Entre unas cosas y otras, se espera que el Conservatorio siga en su ubicación actual durante, al menos, dos cursos más, según las estimaciones de la Consejería de Educación.

alumnos estudian en la actualidad en el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa ubicado en el Complejo Cultural San Francisco de la Diputación provincial de Cáceres y cuenta con una plantilla de 57 profesores. El centro necesita 4.770 metros cuadrados en su nueva sede.