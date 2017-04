La Feria del Libro transforma Cánovas durante diez días en un paseo cultural

Carmen Silveira fue ayer una de las primeras visitantes de la Feria del Libro de Cáceres, que este año celebra su mayoría de edad con una veintena de expositores -de los que 11 son librerías- y 38 presentaciones hasta el próximo día 30. Se define como una lectora voraz. «Compro más libros de los que leo. Siempre vengo a la feria porque me encanta», resuelve al pie de las casetas. «Ya he leído 'Patria', que me ha parecido una genialidad, y el 'Asesinato de Sócrates', que me enganchó desde el principio. Si no leo un día, no estoy a gusto», zanja.

A descubrir, precisamente, el placer de la lectura invitó ayer durante la inauguración de la feria el director de la Editora Regional de Extremadura, Eduardo Moga. «El libro no es un fin en sí mismo, sino un medio para acceder a la literatura y al placer de la lectura. La feria es una ocasión para disfrutar de algo tan placentero como la literatura», dijo.

La Feria del Libro de Cáceres espera recibir durante esta edición la visita de 20.000 personas. Su arranque se ha hecho coincidir con un fin de semana que no ha sido elegido al azar, tal y como subrayó la alcaldesa, Elena Nevado. Cáceres vive un fin de semana largo -el lunes es festivo- con motivo de la celebración de San Jorge, patrón de la ciudad. Además, el domingo, día 23, es el Día Internacional del Libro. La oferta de Cánovas, como ocurre ya desde hace varios años, también incluye flores. En concreto, dos floristerías locales trasladan sus puestos hasta el próximo lunes, día 24.

Eduardo Moga Director de la Editora Regional Elena Nevado Alcaldesa «Recomiendo 'Escrito con luz'; es un libro deslumbrante sobre el paisaje extremeño» «Mi próximo libro será 'El asesinato de Sócrates' lo están leyendo todos mis hermanos»

Con un presupuesto de 30.000 euros, la feria cacereña tiene como reclamo a varios nombres propios. Carmen Posadas presentará el 25 de abril 'La hija de Cayetana'. El extremeño Jesús Sánchez Adalid pasará por la carpa de autores el día 29 para hablar de 'En tiempos del papa sirio'. Y el finalista del premio Planeta, Marcos Chicot, acercará a los cacereños los detalles de 'El asesino de Sócrates' el 27 de abril. El primer plato fuerte de esta feria coincidió ayer con la jornada inaugural. Care Santos, la ganadora del Premio Nadal 2017, desgranó las claves de 'Media vida'.

El programa de hoy, sábado, incluye cuatro presentaciones en la carpa de autores. A las 12.00 horas Rosa López presentará 'Últimos días con Fernando' acompañada de Teófilo González Porras. A las 13.00 será el turno de Fernando Ángel Lumbreras y su libro 'Percibo Azul'. Francisco de Borja introducirá el acto. A las 18.30 cogerá el testigo Alberto Navalón y 'Los pájaros no cantan en Madrid'. Pilar Alcántara presentará al autor. La última presentación de la jornada correrá a cargo de Hilario Jiménez y 'AQVA'. Comenzará a las 19.45 horas. Antonio Reseco se encargará de la presentación.

Recomendaciones

Durante el recorrido inaugural, la alcaldesa se fijó en un título: 'El asesinato de Sócrates'. Será su próxima lectura, avanza. «Me hace especial ilusión que venga el autor a presentarlo. Tenemos una tertulia entre todos los hermanos, que lo están leyendo. Falto yo». Por su parte, Eduardo Moga recomienda dos títulos de la Editora Regional. Por un lado, 'Piedra de toque. Quince poetas emergentes en Extremadura'. Y, además, aconseja no perderse 'Escrito con luz', el libro de fotografías sobre el paisaje extremeño firmado por José Antonio Marcos con poemas de Javier Pérez. «Es un libro deslumbrante, artístico, casi pictórico», describe el director de la Editora Regional de Extremadura.