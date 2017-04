Se cumplen 50 años del polémico bimilenario de Cáceres

Una de las cosas que más valora Manuel Caridad, el periodista que en la Redacción sustituyó a Sanjosé cuando éste nos dejó, es su colección de sellos. Da gusto verle con una lupa mirando las estampas una a una, fijándose en todos sus detalles. Asombra el cuidado que tiene para evita tocar los sellos con los dedos, usando con gran destreza una pinzas.

–Éstos que ves aquí – me dijo una tarde en su casa – están entre los más valiosos de mi colección. Son tres sellos que se dedicaron a Cáceres, cuando se cumplieron dos mil años de su fundación.

Eran verdaderamente curiosos. Los tres hechos en huecograbado y a todo color. El que más le gustaba era el de 1,50 pesetas, que reproducía la estatua de la Diosa Ceres ante el Arco del Cristo. Tampoco estaba mal el de 3,50 pesetas que recreaba el rito de la fundación de la ciudad, con unos bueyes arrastrando un arado que marcaba la extensión de la futura Colonia Norbensis Caesarina. El tercer sello, de 6 pesetas, reproducía dos denarios romanos.

Esas estampas fue lo que quedó de recuerdo del grandilocuente cumpleaños de Cáceres que originó cierta polémica, porque se pensó por algunos que era un invento del alcalde franquista Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano al que gustaba de estos festejos patrios, al igual que al gobernador civil de la época Federico Trillo Figueroa (padre del exministro de Defensa del mismo nombre).

Declaraciones de Pedro Lumbreras al Diario HOY en 1981. / Hoy

En marzo de 1966 el alcalde se dispuso a celebrar el Bimilenario para el año siguiente. Queriendo tener una base histórica, solicitó un informe sobre la fecha en la que se fundó la ciudad a la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, que presidía Miguel Muñoz de San Pedro, el Conde de Canilleros; y a la Real Academia de la Historia. La Comisión indicó que la fecha fundacional de la Colonia Norba Caesarina, tuvo que ser del 36 al 34 antes de Jesucristo, puntualizando la Real Academia que debió de ser el 35 antes de Cristo.

El alcalde, que era miembro de la Real Academia de Bellas Artes, constituyó una Junta pro Bimilenario que organizó numerosos actos durante 1967 para conmemorar tan magno acontecimiento. El 19 de diciembre de 1966 acudió a Cáceres el ministro de Vivienda, Martínez y Sánchez Arjona, para iniciar el año de celebraciones, en donde no faltaron exposiciones y sesudas conferencias. El 20 de diciembre de 1967 se clausuró el Bimilenario con una conferencia del filósofo extremeño Pedro Caba. En el acto se entregaron los premios periodísticos convocados por el Ayuntamiento: el premio Cornelio Balbo lo recibió Germán Sellers de Paz; el premio Cayo Norbano fue para Eduardo Rubio Serpa; y el premio de honor se lo entregaron al Conde de Canilleros.

La celebración fue polémica porque había quien decía, muy vehementemente, que los 2.000 años de Cáceres no se cumplía en 1967, y que Cáceres nunca fue Norba. El 19 de febrero de 1981 el investigador cacereño Pedro Lumbreras insistía en el Diario HOY que el origen de Cáceres está en Castra Caecilia y no la Colonia Norba Caesarina, que aseguraba que aún no había sido hallada, «el Bimilenario de la ciudad - dijo con rotundidad - se hizo a una ciudad fantasma».

El 24 de marzo de 1997 publicó en este diario Alfonso Callejo Carbajo un extenso artículo titulado ‘A 30 años de una polémica’, en donde se indica que si desde muy antiguo algunos eruditos decían que el origen de la ciudad era Castra Caecilia, que se fijaba en las ruinas de Cáceres El Viejo, Norba debía de estar por Brozas o Alcántara. Se empezó a afirmar que Cáceres era Norba cuando en el siglo XVIII se derribó una casa en la puerta de Mérida, y apareció una lápida romana con la inscripción ‘Col. Norb. Caesarin.’ En 1930 se derribó parte de la muralla, en lo que ahora es el Foro de los Balbos, para construir el antiguo mercado de abastos, y apareció una lápida romana que indica que Lucio Cornelio Balbo es el patrón de la Colonia Norba Caesarina. Esa piedra de granito grabada estaba en el despacho de la alcaldía de Cáceres hasta que en el 2015 el Ayuntamiento decidió cederla al Museo de Cáceres, asegurando que es la piedra fundacional de la ciudad, lo que algunos ponen en duda.

Hoy, en el año 2017, cuando se cumplen 50 años de la celebración del polémico Bimilenario, Marcelino Cardalliaguet nos asegura que todo aquello fueron invenciones de la época franquista en Cáceres. Acaba de publicar su libro ‘Cáceres en su historia (crónicas y reportajes de una ciudad singular)’, en donde señala que ésta es una ciudad rara, que fue fundada varias veces, varias veces cambió de ubicación, y también varias veces estuvo despoblada.

El obispo Llopis Ivorra, el gobernador Trillo y Germán Sellers. / Hoy

Afirma que en la época romana se fundó hasta tres veces: La primera de las fundaciones fue la de Castra Servilia, cuando vino por aquí el cónsul Quinto Servilio a luchar contra Viriato. La fundación fue hacia el año 139 antes de Cristo, por lo que el Bimilenario se debió celebrar... en 1861.

La segunda fundación es la de Castra Caecilia, ocurrida en el 79 antes de Cristo, y la tercera ya es la de la Colonia Norbensis Caesarina, la que se festejó en 1967.

A esto del bimileniarismo le cogieron gusto otras ciudades, como por ejemplo Mérida, que en 1976 (ya muerto Franco) celebró su 2.000 cumpleaños con una gran pomposidad. El 8 de mayo de 1976 se hicieron unos juegos florales en el Teatro Romano, en el que el presentador principal fue Pedro de Lorenzo, estando rodeado de una reina de los Juegos y 24 damas de honor.

Por cierto, he buscado en internet cuánto valen los sellos del Bimilenario de Cáceres, por si tengo un compañero rico que me pague algún café. ¡Cada sello vale 15 céntimos! Hay muchos. Se hizo una tirada de diez millones de cada sello. Si el compañero Manuel Caridad vende sus tres sellos, tendríamos 45 céntimos: Ni para medio café. Como decía una anciana que pedía limosna cerca de mi casa, cuando se le daba una moneda: «¡Nunca llegamos a ricos!»