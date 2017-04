El voto de calidad de Nevado tumba la moción sobre el arreglo de fachadas

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves, con el voto de calidad de la alcaldesa, la moción que había presentado el grupo municipal de Ciudadanos (C's) en la que se pedía que se instara a los propietarios de edificios del entorno del casco antiguo a adecentar las fachadas por una cuestión estética y turística y, en caso de no hacerlo, el ayuntamiento acometiera las obras de forma subsidiaria.

A la sesión ordinaria de este mes de abril no han podido acudir el concejal de Cáceres Tú Ildefonso Calvo, que sigue de baja por enfermedad, y el concejal socialista Francisco Hurtado por problemas de agenda, lo que ha propiciado que en la votación de la moción se empatara con los once votos en contra del PP, y los once a favor de PSOE (7) y C's (4), mientras que la edil de la formación morada ha votado en contra. Ante esta circunstancia se ha procedido a una segunda votación en la que el voto de calidad de la Presidencia ha dado lugar al rechazo de la moción.

Respecto al debate de la propuesta, el concejal de C's Antonio Ibarra ha destacado el estado "lamentable" y "precario" que presentan algunas fachadas de edificios en vías emblemáticas del entorno del casco histórico de la ciudad. En su intervención, ha recordado que la moción proponía el cumplimiento de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Lesotex), vigente desde hace 15 años, que recoge la posibilidad de que los ayuntamientos puedan actuar en el arreglo de las fachadas privadas.

Cáceres Tú se ha abstenido porque dice que tiene "dudas" de las consecuencias que pueda tener esta moción en el personal municipal en el caso de que haya que acometer esas obras de forma subsidiaria, ya que podría causar "problemas" por la escasez de operarios y por los trámites administrativos que habría que adoptar para realizar los proyectos.

Desde las filas del PSOE, el concejal Andrés Licerán ha defendido que hay que tomar medidas para "cuidar la joya de la corona" en alusión a la parte antigua y ha abogado por el "mantenimiento diario de la zona" limpiando los "hierbajos" de los monumentos o pintadas en paredes, pero también de las calles del centro de una forma periódica. Para incentivar a los propietarios ha abogado por diseñar un modelo que contemple bonificaciones o exenciones fiscales para que realicen esa inversión.

El concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco, ha justificado el voto en contra del PP porque "ya existe" una Sección de Disciplina Urbanística que trabaja en este tema y, en la actualidad, hay más de 100 expedientes abiertos que afectan a la falta de adecentamiento de fachadas, grietas, cableados, máquinas de aire, etc. Según Pacheco, cuando se les apremia, la mayoría de los propietarios "responden bien", y ha rechazado la ejecución subsidiaria porque tendría una "repercusión brutal" para el ayuntamiento debido a la carga de trabajo en varios departamentos.

Pacheco se ha referido a un informe del Servicio de Rentas en el que dice que el interés turístico o estético no sería aplicable para una bonificación, porque si el titular de la vivienda tiene la obligación de arreglarla, según la ley, no cabe bonificar una obligación. Por ello, el PP ha votado en contra y, ante el empate en la votación, se ha recurrido al voto de calidad de la alcaldesa.