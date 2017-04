El pleno aprueba la nueva normativa de terrazas

Cáceres dispondrá de una nueva normativa de terrazas para los negocios de hostelería. La ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa ha salido adelante en el pleno municipal de esta mañana. Supondrá una notable rebaja de tarifas con un tope de 75 euros y una mínimo de 40. La ciudad se divide en cinco zonas a partir del centro (zona más cara) y hacia las barriadas.

Solo CáceresTú ha votado en contra frente a PP, PSOE y Ciudadanos, que han votado a favor.

Más debate ha generado la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con duras críticas de la concejala socialista Belén Fernández. "Se han presentado más de 40 alegaciones y hay alegaciones por falta de negociación", lamenta.

Consolación López, de CáceresTú, ha reprochado esa ausencia de diálogo del Gobierno, mientras que Mar Díaz (C's) ha justificado su abstención por la remodelación que se ha acometido en el Área de Urbanismo, una condición que había puesto su grupo. "No puede haber una RPT al gusto de todos pero no es cierto que no haya habido negociación", ha justificado el concejal de Empleo, Domingo Expósito. Además ha resaltado que no solo se remodela Urbanismo. También se crea una unidad de sanciones para la Policía Local, se vinculan servicios técnicos y de edificación a Fomento y se refuerza la secretaría general, entre otros cambios.