Aprendiendo a dar fe

Cuando uno tiene 17 o 18 años el mundo laboral es eso que pasará en el futuro, en un futuro aún lejano. Juventud y notaría parecen dos términos antagónicos, pero ayer se unieron en una iniciativa que pretende abrir ese mundo legal a los que tienen que decidir por dónde irán sus tiros profesionales. Con mucha atención los jóvenes Elena Manzano y Daniel Chanclón pasaron toda la mañana junto al notario Ignacio Ferrer, en la Notaría Europa de Virgen de Guadalupe.

El Consejo General de Notariado organiza, a nivel nacional, las jornadas 'Notarios por un día', que pretende dar a conocer a jóvenes de Bachillerato este trabajo en sus muy distintos ángulos, desde su acceso a la práctica diaria.

«Quiero estudiar Derecho, y me interesaba saber cómo es el trabajo de notario», explica Elena, que cursa 2º de Bachillerato en el IES Al Qázeres. Por eso se apuntó cuando se lo propusieron. Fue la única en su clase que se interesó por esta iniciativa, así que tuvo vía libre. La oficina le pareció ayer «muy activa». En efecto, llegan clientes, se firman documentos, se celebran reuniones y Elena observa todo. Aún no tiene claro si se lanzará a la imponente oposición a Notarías. «Prefiero empezar la carrera y ver qué me gusta más», explica, aunque de momento le tira la abogacía pura y dura.

Daniel Chanclón tiene 17 años y está en 1º de Bachillerato, también el IES Al-Qázeres. En su clase sí había más interesados, así que se tuvo que echar a suertes. Él tiene bastante claro que lo que le gustaría es entrar en la Policía Judicial tras estudiar Derecho y Psicología. Quiere ser criminólogo. «Me gustan las leyes y todo lo relacionado con qué hay en la cabeza de la gente que delinque».

Elena y Daniel recibieron un 'pack' de bienvenida, una caja con bolígrafos y lápices marcados con su nombre. Después fueron conociendo todos los rincones de esta notaría, desde los sistemas informáticos hasta el propio despacho de Ferrer. Estuvieron presentes en la sala de reuniones, en donde iba a llevarse a cabo una junta general de una sociedad, que no pudo realizarse finalmente por la ausencia de parte de los accionistas.

Esfuerzo

Ferrer explicó que es importante conocer la realidad del mundo del trabajo. No es un camino fácil el que hay que recorrer para llegar a ser notario. «Te tiene que gustar el mundo del Derecho privado, si te gusta el Derecho civil, el mercantil, el fiscal o hipotecario ya tienes una parte hecha». No vale cualquiera porque «hay que tener un enorme espíritu de sacrificio y una considerable elasticidad mental, cierta facilidad de palabra», describe Ferrer. «¿Eres buen estudiante?», pregunta la periodista a Daniel. «Bueno, a rachas», responde el estudiante, lo cual hace que el notario Ferrer le aconseje, con humor, que lo importante es que se coja «una buena racha».

La movilidad, en los primeros tiempos, es una de las condiciones que acompañan a los notarios. Cáceres ha sido el séptimo destino de Ignacio Ferrer, nacido en Murcia pero que ha desarrollado toda su carrera en Extremadura. «Ya no creo que me vaya a ir de aquí», remata este veterano profesional.