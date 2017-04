El Plan de Infraestructuras empezará por la Montaña, Delicias y Norba

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura contempla en su programación de 2017 una inversión que asciende a 18 millones de euros en la capital, según el dato facilitado por la delegada provincial, María Luisa Guillén. Una quincena de centros se beneficiarán de esta inyección económica incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas, un programa de actuaciones diseñadas por la administración regional hasta 2020 financiado con fondos europeos.

mÁS INFORMACIÓN El plazo para elegir colegio se abre el 5 de mayo

«Todas las obras que aparecen en la programación de 2017 se van a iniciar este año. Unas se terminarán y otras no se podrán acabar porque no dará tiempo», precisa la delegada provincial de Educación. En este paquete hay proyectos ambiciosos como el traslado del Conservatorio al IES Universidad Laboral (hay dos millones para la adecuación del nuevo centro de enseñanza musical y otros cuatro millones para la reforma de la Laboral) o el nuevo edificio de Proa (6,5 millones), pendiente aún de que el Ayuntamiento ceda la parcela de Casa Plata.

Sin embargo, las actuaciones más inmediatas serán otras. Afectan, en concreto, al colegio Delicias, al Nuestra Señora de la Montaña y al IES Norba Caesarina. En el primer caso, la Junta ya tiene la licencia de obras concedida para intervenir. Está prevista una inversión de 300.000 euros destinada a la reforma de aseos, el arreglo de humedades y la pavimentación de patios. En marzo de 2016 este mismo colegio, situado frente a la Plaza de Toros, estrenó nuevo edificio con comedor, biblioteca y baños, cuyo coste ascendió a algo más de 500.000 euros.

«Queremos patio sin peligros. Baños dignos ¡ya!», reza una pancarta situada a la entrada del colegio Nuestra Señora de la Montaña. En este caso, al igual que ocurre con el proyecto del IES Norba Caesarina, la administración regional permanece a la espera de que el Ayuntamiento dé el visto bueno a las licencias de obra, que ya han sido solicitadas.

Para el colegio de la calle Alfonso IX se contempla una inversión de 250.000 euros, que irán destinados a adaptar espacios de la planta baja. «Reformaremos el gimnasio, el comedor y eliminaremos el revestimiento de patio, además de alguna reformilla menor», enumera la delegada provincial de Educación.

El IES Norba Caesarina recibirá, mientras tanto, 400.000 euros. En este caso, está prevista la remodelación del edificio aulario, nuevos vestuarios para el gimnasio, ascensor, la intervención en los aseos del edificio principal y mejoras en la urbanización, como la reparación del suelo y las pistas deportivas.

«Súmamente prioritaria»

Hasta aquí las obras más inmediatas del Plan de Infraestructuras, ya que son las que tienen los trámites administrativos más avanzados. Pero hay más, aunque su inicio se demore algo más en el tiempo. Entre ellas se encuentra una actuación que la delegada provincial considera «súmamente prioritaria». Se trata de la ampliación del colegio Alba Plata, situado frente al parque de bomberos. El aumento progresivo de alumnos experimentado por este centro ha hecho que se haya quedado pequeño y ha obligado a habilitar estancias comunes como aulas ordinarias. Su ampliación costará dos millones de euros. «La obra se va a iniciar este año fijo», garantiza María Luisa Guillén.

La Junta está pendiente de resolver qué proyecto arquitectónico resulta adjudicatario del concurso de ideas que ha convocado. «Vamos a exigir al arquitecto que la obra se pueda hacer por zonas para que no haya que evacuar todo el colegio», apunta la delegada provincial. Si en un momento dado no fuera posible la convivencia de los trabajos con la clases, la consejería tiene como plan alternativo el traslado de los niños al colegio Moctezuma. «Aunque en un principio no creemos que sea necesario», apostilla Guillén.

El Alba Plata contará con seis aulas nuevas y un gimnasio, además de otras reformas menores para poner a punto el inmueble.

700.000 euros

El colegio Extremadura, en Pinilla, recibirá una inyección de 700.000 euros destinados a sustituir la carpintería exterior de puertas y ventanas, aseos nuevos y la reorganización de espacios para dotar al centro de un aula de usos múltiples. Para el Cervantes hay reservada una partida de 250.000 euros (reforma del comedor, el aula de música, los aseos y rampa de accesibilidad) y para el Francisco Pizarro, en el barrio del Perú, se prevé una inversión de 375.000 euros (se construirá un gimnasio y se ampliará el comedor).

En la programación de este 2017 también aparece el Gabriel y Galán (200.000 euros para aseos, escaleras de emergencias y sustitución de canalones), el IES Ágora (500.000 euros para ampliar las aulas de FP), el IES Al-Qázeres (170.000 euros para un ascensor y la adecuación de baños), el IES El Brocense (110.000 euros para arreglar los vestuarios del gimnasio) y el García Téllez (100.000 euros para accesibilidad y reformas). Además, hay previstas para este año obras menores en los colegios Donoso Cortés, Francisco de Aldana y Moctezuma y en el instituto Virgen de Guadalupe.