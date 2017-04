Cáceres empieza a pagar este viernes los intereses de las expropiaciones

El Ayuntamiento de Cáceres va a empezar a pagar este viernes, día 21, los intereses de las expropiaciones para cumplir los fallos judiciales firmes que obligan a realizar estos pagos, según ha explicado la alcadesa de la ciudad, Elena Nevado, quien ha adelantado que se va a realizar una revisión de esas sentencias para saldar las deudas y "parar la sangría" que esto supone para las arcas municipales.

Nevado ha explicado que ya está firmado el préstamo autorizado por el Ministerio de Hacienda para que pueda acudir al Fondo Impulso por una cantidad de 6,2 millones de euros y "el dinero ya está", por lo que se empezará a pagar "inmediatamente". "Lo importante es cumplir sobre todo con estas deudas históricas", ha dicho la regidora que recuerda que las expropiaciones "se pagaron con mucho esfuerzo" y ahora lo que hay que saldar son los intereses de demora.

Esa operación financiera se ha rubricado con Liberbank según las condiciones que ha permitido el Instituto de Crédito Local (ICO) con una carencia de tres años y a interés cero. La alcaldesa ha señalado que esa cantidad de 6,2 millones de euros "no" es toda la que se necesitaba para "parar la sangría de los intereses" pero "ayuda muchísimo".

No obstante, ha recordado que desde agosto de 2016 cuando se publicó la convocatoria del Fondo Impulso hasta ahora, las previsiones económicas del Consistorio cacereño se han reducido ya que se solicitaron, en un principio, 17,5 millones de euros para hacer frente a sentencias de expropiaciones y liquidación de concesionarias.

Desde entonces, se ha conocido que el pleito con Acciona se ha ganado en primera instancia y, aunque no está resuelto definitivamente, todo parece indicar que no será necesario el pago de los 10 millones de euros que reclamaba la empresa por la liquidación del servicio integral del agua, por lo que ya no se hace necesario solicitar los 17,5 millones previstos inicialmente.

Aun así, Nevado lamenta que Cáceres haya sido "el único ayuntamiento que ha rechazado este fondo", tal y como se aprobó en el Pleno extraordinario en el que el PP se quedó solo y no logró la mayoría absoluta para poder suscribir una operación de ese calibre. Como sí consiguió una minoría simple con sus once votos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública le autorizó una cantidad que no puede superar el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la ciudad, con lo que se acudirá a lo 6,2 millones de euros.