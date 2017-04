Bedate, el pintor de los 4.000 cuadros

Cuenta Miguel Ángel Bedate (Coria, 1952) que cuando se va de vacaciones a la playa llega un momento en el que tiene la necesidad de volver al trabajo, de seguir con la pintura que dejó en punto muerto.

«A lo mejor suena mal, pero soy de esas personas a las que les gustaría vivir 300 años para trabajar; si me quieren dar un disgusto a mí me dicen tenemos una boda este sábado, suelo ir a pocas porque yo no voy a estar en la boda, voy a estar en el cuadro que estoy haciendo», señala este artista, que ha dado vida a más de 4.000 cuadros y expuesto dentro y fuera de España.

Su estilo es múltiple y toca el desnudo, el mar, la montaña, la caza, el toro y el caballo. Aborda, desde su realismo, infinitas temáticas, abriendo su mirada a todo lo que le llega a través de sus viajes y de la contemplación de lo que le rodea.

«Este país ha perdido el norte, parece que solo existen los restaurantes y el fútbol»

«Al Museo del Prado hay que ir a ver solo un autor, o quizás sería bueno solo una obra»

Bedate expone hasta el 18 de junio 'Sensaciones' en la Fundación D. Luis de Cascais, en Portugal. Esta muestra estaba prevista desde hace casi siete años y es una recopilación de su trabajo de las últimas dos décadas. Incluye 23 obras que ofrecen una interesante síntesis de su universo creativo y también de la maestría de sus incansables pinceles.

«Tengo para hacer ahora seis exposiciones, me dedico mucho a trabajar, me dedico de la noche a la mañana», recrea con su habitual vehemencia.

Considera muy importante esta muestra, y la ubicación que se le ha dado a la misma. Comparte cartel con la artista Sandra Baía y con una exposición que incluye obras de Rubens y de Van Dyck. A la inauguración, que tuvo lugar el pasado 1 de abril asistió el director Salvato Téllez De Meneses y la directora de la delegación de Extremadura en Lisboa, Teresa Rainha.

Trayectoria

La trayectoria de Bedate es larga. Recuerda pintar desde los seis años y exponer por primera vez de manera individual en 1967 en el Liceo de Mérida a los 14 años. Cuenta que en su ambiente familiar siempre ha habido cultura. «Mi padre era actor de cine y barítono y su hermano era copista en el Prado. Todo lo que era dibujar, libros antiguos, música, estaba en mi casa. Yo oigo música clásica todos los días».

Ha residido ldurante muchos años en Mérida, pero desde hace una década vive en Cáceres, aunque su estudio principal continúa estando en el pueblo de Mirandilla, muy cerca de la ciudad emeritense.

Una de las actividades que más rédito personal y profesional le acarrea a Bedate son los viajes. Precisamente, una de sus últimas obras acabadas recoge el teatro de Pérgamo, en Berlín. «Yo voy a ver todos los museos, si voy a París y estoy siete días, al menos cinco los dedico a ir al Louvre. El Prado es uno de los mejores del mundo, hay que ir a ver solo un autor, o quizás sería bueno ver una sola obra». En Bruselas estuvo visitante la exposición de Zurbarán, que le parece uno de los más grandes artistas españoles.

Una de las últimas obras en las que está trabajando es de la Mezquita de Córdoba, un cuadro de gran tamaño, y que va reproduciendo con realismo. Además, está pensando en llevar a cabo un viaje a la India (de hecho, el tigre es uno de los animales sobre los que más centra, y se muestra activamente en contra de su comercialización) y tiene varios proyectos en su cartera, uno de ellos con la Fundación Botín, a la espera de hacer una exposición en Santander.

Se ha reunido también recientemente con el alcalde de Coria,José Manuel García Ballesteros, porque tiene la idea, a largo plazo, de que sus cuadros puedan exhibirse, tal vez a través de una fundación, en la localidad en la que nació. Sus últimas dos exposiciones fueron en La Rioja y en la sala de arte El Brocense, en donde consiguió el récord de 750 visitas diarias.

Crítico y sin pelos en la lengua, Bedate cree que los medios de comunicación no atienden demasiado los asuntos del arte, y que la sociedad está a otras cosas. «Este país ha perdido el norte, parece que solamente existen los restaurantes y el fútbol, yo solo he visto un partido en mi vida, aunque hago mucho deporte».

Considera que en la escuela debería hacerse un hueco más destacado para el arte, que debería cuidarse como el resto de las asignaturas «importantes».