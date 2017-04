«El hombre transforma el paisaje, pero el paisaje también nos transforma»

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Álvaro Fernández Prieto (Benavente, 1973), es un fotógrafo con un estilo cercano al diseño y la publicidad, con premios nacionales e internacionales. Hasta el 20 de abril muestra en la Sala Pintores de la Diputación 'Paisajes Intervenidos', una exposición compuesta por 17 imágenes de gran tamaño. Hay fotografías de cerezos en Jerte, una cantera en Malta, salinas en Cabo de Gata... pero quizá la que llame más la atención es la del cerro Masatrigo que está cerca de Esparragosa de Lares. Un cerro que parece que emerge del embalse de la Serena. En su base, cerca del agua, lo rodea una carretera. Hay quien dice que es la rotonda más grande del mundo. Otros le llaman la montaña mágica.

¿Nos podía explicar el proceso para conseguir esa imagen?

Fernández Prieto ha retratado durante una semana la pesca del bacalao en Islandia para otra muestra

La hice para la revista Vivir Extremadura. La visión del cerro desde abajo no es tan evidente. Por eso nos subimos a una loma y desde allí la visión era perfecta. Es un paisaje claramente intervenido y la fuerza está en la geometría perfecta que tiene el cerro, aislado por el pantano.

¿Dejó la enseñanza para dedicarse a la fotografía?

Sí. Fui profesor de Historia y Arte en Secundaria en Badajoz en 2003. Fui profesor un año, y me di cuenta que lo mío era la fotografía.

Ese también fue su primer contacto con Extremadura.

Es cierto. Luego comencé a trabajar en Vivir Extremadura, en donde empecé a recorrer la región. Ahí es donde surge la idea de esta exposición. En Extremadura es donde nace 'Paisajes Intervenidos', que son paisajes naturales, que no podrían ser posibles si no se hubiera producido una intervención humana.

Al ver la exposición, se puede sacar la conclusión de que la intervención humana en la naturaleza no es tan mala.

No se trata de reflejar eso. Se trata de pensar cómo el paisaje nos hace a nosotros y como nosotros formamos parte del paisaje. Sin entrar a valorarlo desde un punto de vista positivo o negativo. Es una forma de ver el paisaje como algo cultural. El hombre transforma el paisaje y el paisaje también nos transforma. Aunque no nos determina, sí nos condiciona. Al final es una reflexión de nosotros en el medio.

¿Por qué en blanco y negro?

El color en paisajes es muy potente, y le resta importancia al concepto que pretendo transmitir. La fuerza que tiene el blanco y negro creo que me aportaba mucho, porque todas las imágenes son muy serenas, muy tranquilas y el blanco y negro le da potencia.

Esta es una faceta de su trabajo, pero tiene otras más...

Sí. Hago muchos retratos y fotos gastronómicas.

¿Cómo es la foto gastronómica?

Abarca muchos campos, como hacer retratos de chefs, bodegones, restaurantes, también hacer reportajes como los que he hecho de la pesca de la lamprea, la matanza del cerdo en Extremadura o, más recientemente, pescando bacalao en Islandia. Estuve una semana y la verdad es que fue impresionante.

¿Ese tipo de fotos son los que más le gusta hacer?

Yo me siento muy cómodo haciendo retratos. Trabajar en el estudio y conocer a la persona, porque al final un retrato es una interpretación psicológica de la persona que tienes delante. No obstante si hiciera sólo retratos me aburriría, los reportajes dan muchas vías para hacer cosas.