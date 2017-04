Rebajan el canon de la zona de tapas de Ronda del Carmen para atraer ofertas

El Ayuntamiento vuelve a sacar a concurso el área de hostelería del mercado de Ronda del Carmen. Es la segunda vez que lo hace, tras quedar desierta la licitación que abrió a finales del año pasado. Dos empresas se interesaron por este concurso, pero llegada la fecha de presentar ofertas, el 30 de diciembre, en el registro municipal no entró ninguna. La propia alcaldesa, Elena Nevado, quitó importancia a ese detalle, e incluso señaló que los interesados llegaron a solicitar una ampliación de plazo. Esa solución no era viable, al estar los requisitos y las fechas fijados en la propia licitación que se publicó en el Perfil del contratante municipal.

Lo que anunció en enero el equipo de Gobierno es que volvería a abrir la contratación para dar tiempo a las empresas que quieran explotar esa zona superior del mercado. La misma se presenta como una de las nuevas apuestas gastronómicas de la ciudad. Sin embargo, con el fin de darle un plus adicional de atractivo a esa oferta, los términos del procedimiento abierto han cambiado. Se ha optado por rebajar el cano anual que debe pagar el adjudicatario. Frente a los 19.040 euros del concurso anterior, ahora se pasa a un mínimo de 8.538 euros. La decisión se apoya en un informe del jefe del Servicio de Inspección municipal del pasado 7 de marzo.

Nada menos que un 55 por ciento se hace caer el tipo mínimo del canon de adjudicación. Se otorgan de esta manera más ventajas a los posibles interesados para que puedan rentabilizar su inversión. Algunos empresarios del sector habían mostrado sus dudas respecto a la propuesta de abrir esos diez puestos de hostelería en la primera planta del mercado de Ronda del Carmen. Los precios fijados en la licitación estaban entre ellas, pero también el hecho de que esa vía esté alejada de los circuitos turísticos y del tapeo tradicional.

La reforma sufragada con fondos de la Junta de Extremadura permitió acondicionar la parte baja, en la que están los vendedores, y reformar la planta superior. En ella irán esos nuevos negocios (cuatro sin salida de humos), una zona común de 231 metros cuadrados y una terraza exterior de 78. En total, 761 metros cuadrados. Se ofrecerán comidas, aperitivos y desayunos desde primera hora. De hecho, funcionará hasta 14 horas al día, desde las 10.30. No hay cambios respecto al plazo de adjudicación, seis años, con prórrogas anuales hasta un máximo de 12 años de contrato. También se mantiene la garantía que tendrá que depositar el adjudicatario, 44.235 euros.

Se fijan rebajas de precios en la posible cesión de uso de los locales. Por ejemplo, el número 1 se establecía en 2.260 euros anuales antes y ahora se queda en 988. Otro local destinado a ludoteca pasa de 3.145 euros a 1.377 anuales.

José lanchoCarnicería El negocio no se recupera. Hemos perdido un 50%

Los comerciantes creen que el Ayuntamiento está siendo «demasiado lento» en la apertura de la zona de hostelería. La reforma se dio por concluida el pasado mes de agosto, por lo que han pasado ya ocho meses sin avances. La nueva licitación se prolongará hasta el 30 de mayo, último día para recibir ofertas. Luego deben examinarse las propuestas y proceder a la adjudicación por lo que todo apunta a que la apertura ya sería después del verano.

SEGUNDO MARTÍNProductos regionales Esperaré a ver como va lo de arriba antes de cerrar

Los vendedores critican tanto la falta de información como el «poco interés» del Consistorio en este mercado. Así lo ponen de manifiesto en un escrito de la Asociación en la que están agrupados y que han dirigido a la propia alcaldesa. Previamente habían pedido permiso para organizar una actividad lúdica en la plazoleta de acceso, pero la respuesta del Ayuntamiento fue que, puesto que era una exposición de vehículos, ésta debía trasladarse a la parte trasera. Además era obligatorio el pago de la tasa correspondiente. En el escrito, los vendedores optan por cancelar el acto, con el que pretendían «dinamizar» el mercado. Aluden a la «poca afluencia de público y la mínima publicidad que se le ha dado» desde el Consistorio «tras un año de permanecer abierto». Creen que es «reflejo del poco interés que tiene este Ayuntamiento en ayudar a los comerciantes en una situación crítica».

SEBASTIÁN JIMÉNEZPRESIDENTE Estamos en una situación crítica

«El negocio no se ha recuperado. Hemos perdido un 50 por ciento de las ventas», se queja José Lancho, que regenta una carnicería. Alude a las casillas que aún siguen sin abrir en la parte baja y a que se hayan cerrado una charcutería, la panadería y el bar. «Iban arriba, pero no sabemos nada», critica. Segundo Martín está dispuesto a echar el cierre si todo sigue como hasta ahora. «No voy a aguantar pérdidas. Esperaré a ver cómo funciona la parte de hostelería. Si no, habrá que dejarlo».

Sebastián Jiménez, presidente de la Asociación pide «más sensibilidad» de la administración y reclama agilidad para la apertura de la zona de tapas. «Hemos perdido muchos clientes con las obras. Estamos en situación crítica», insiste.