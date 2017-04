Sin cartel a la entrada todavía y sin papeleras

Los comerciantes no quieren resignarse. No entienden que con una inversión cercana al millón de euros no se vaya a reflotar el mercado. Creen que el Ayuntamiento no está actuando con la debida agilidad. «Ni siquiera se han dignado en instalar aún el cartel/nombre en el edificio», reclama el presidente de la Asociación a la alcaldesa. Sebastián Jiménez no quiere polémicas pero coincide con otros compañeros en que no es normal la «ausencia de papeleras en un recinto público como éste». Los vendedores también protestan por cables sueltos en las fachadas, vallas de obra, casillas cerradas y mínima promoción del negocio.