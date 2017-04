Música para los que quieren ser niños

Dice Chloé Bird que siempre fue una niña atípica. El colegio no le gustaba demasiado y prefería a los chicos antes que a las chicas como compañeros de juegos. Unos cuantos años después (no demasiados porque tiene 26), Chloé se mete de lleno en el universo de un puñado de niños que no son como los demás. Acaba de publicar 'Un mundo de niños raros', un disco en el que musica los poemas del salmantino Raúl Vacas.

Bird protagoniza, con su trabajo, un verdadero nacimiento de la primavera, porque sus canciones son luminosas y alegres, solo con leves pinceladas del toque oscuro e intimista que caracteriza a esta intérprete y que la ha acompañado en sus dos últimos trabajos. «¡Qué bonito suena!», dice la periodista a la cantante. Ella asegura que son muchos los que le están transmitiendo ese entusiasmo, algo que le hace feliz.

