El Gobierno eludiría el bloqueo si pide menos de 6,2 millones

¿Es posible acudir a la financiación del Ministerio de Hacienda pero con una cifra inferior a los 17,5 millones del Fondo de Impulso? La respuesta que dio el portavoz municipal a la cuestión que se le planteó el viernes en rueda de prensa era que no: «Lo que no podemos es decirle al Ministerio que en Cáceres hay 14 irresponsables (en alusión a los concejales de la oposición). No puede haber un mecanismo a la medida de cada cual», vino a decir Rafael Mateos. Y añadió. «No hay una solución adoptada. Estamos estudiando diferentes opciones. Entre ellas no está pedir un préstamo». La alternativa de solicitar a Hacienda una cifra inferior a los 17,5 millones sí sería viable. Esa última cifra superaba el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto por lo que «el órgano competente del expediente de concertación de la operación de préstamo es el pleno de la Corporación, siendo el quórum el de mayoría absoluta», señala el informe relativo al Fondo de Impulso que pasó por comisión. El tope del 10 por ciento son 6,2 millones de euros por lo que una cifra inferior a esa, también a través del ICO, sería posible y evitaría el bloqueo actual.