Salaya dice contar con el respaldo de Vara en el 'no' al préstamo de Hacienda

El Grupo Municipal Socialista de Cáceres ha asegurado que "siempre se ha sentido respaldado en todas sus decisiones por Guillermo Fernández Vara" y que, por tanto, también en su oposición a que se solicite el crédito de 17,5 millones de euros del Fondo Impulso del Ministerio de Hacienda.

De esta forma, por medio de una nota de prensa, el PSOE contesta a las declaraciones realizadas por el portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Mateos, que ha desvelado que la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, habló con Fernández Vara por teléfono para que mediase con los ediles socialistas para intentar salvar el crédito.

El portavoz municipal socialista, Luis Salaya, asegura que con Fernández Vara "mantiene un contacto fluido" y ha pedido a la alcaldesa que "deje de buscar divisiones y tenga una política económica seria para la ciudad".

Salaya señala que habló con Fernández Vara, que le dijo que "la alcaldesa le había enviado un whatsapp, pero más allá de eso no le di mayor importancia".

El contenido de mis conversaciones con el presidente de la Junta "no lo voy a hacer público, no lo he hecho público nunca porque entiendo que es una deslealtad hacer pública conversaciones privadas", aclara.

"Pero en cualquier caso, sí puedo decir que hablo con el presidente con mucha frecuencia, nosotros siempre le hemos respaldado en su labor de gobierno y siempre nos hemos sentido respaldados por él, tanto en nuestra labor de oposición como en cada una de las decisiones que hemos tomado", destaca el portavoz municipal socialista.

Con su actitud, indica Salaya, "parece que la alcaldesa lo único que busca es buscar divisiones, aunque para ello tenga que hacer algo tan triste como hacer público un mensaje de whatsapp".

Lo que ha ocurrido en los últimos días con este asunto, "lo único que demuestra -a su juicio- es que el PP no tiene un plan para Cáceres, ni una política económica para la ciudad, ya que si este préstamo era tan fundamental, no entendemos su actitud".

Si saben desde agosto que van a presentarlo, "¿por qué no se han sentado antes a negociar con la oposición?", ha preguntado.

"Simplemente porque el PP no quiere negociar nada ni quiere acordar nada, quiere imponer y seguramente ni siquiera sabían que necesitaban una mayoría absoluta", recalca.