«Soy afortunado porque hago y digo las cosas que quiero»

Santi Senso (Cáceres, 1980) parece inmune a cualquier rayo paralizador. Siempre activo con diversos proyectos, lleva muy a gala uno que le define y que le acompaña desde hace 20 años (sí, solo tiene 37, pero lleva desde los 16 en el mundo de la escena). Se trata de los actos íntimos, un teatro con el que se propone quitarse la piel, desnudarse, casi siempre por fuera, pero sobre todo por dentro. Ha actuado en pisos, en hoteles, en plazas y en teatros. El sábado, 8 de abril, estará en el Casar de Cáceres, su pueblo, con el acto íntimo ‘Pornocapitalismo. A sangre viva’. La cita es a las 21,00 horas en la Nave del Duende. Por la mañana habrá una Master Class de 10,30 a 13,30.

–¿Qué diferencia este acto íntimo de otros que ha representado?

–Una diferencia muy inmediata es que el desnudo físico está dejando de aparecer para potenciar el desnudo emocional. Ahora, desde hace casi tres años, en la compañía está Federico Fe de Pouso que llega para vestir la desnudez. ‘Pornocapitalismo’ es una propuesta en la que se habla del capitalismo más explícito, donde todos estamos muy acorazados por nuestra clase social, nuestro trabajo, nuestra ropa. Hablo de estas rejas, de estos muros y estas fronteras. Siempre con una gran desnudez emocional.

–O sea, aborda cómo el capitalismo regula la economía, pero también cualquier faceta de la vida.

–Es un capitalismo emocional. Hablamos de cuánto nos cuesta emocionalmente tener una familia, un hijo, qué proceso pasamos porque hasta conseguir eso, y cuándo lo tenemos, ¿qué deseamos? Son preguntas que surgen en este acto íntimo, que es un duelo y cuya puesta en escena es como las peleas de gallos. Los actores hablamos de Siria, del terrorismo, del deseo de ser padres y tener que adoptar, o de alquilar un vientre, o por qué las mujeres no se creen que hay hombres que estamos presentes en esa lucha de la igualdad.

–Ha hecho de los actos íntimos algo que le define.

–Es un trabajo que esto haciendo de aceptación de mí mismo. He estado dos meses en Argentina y Uruguay para protagonizar un musical que se llamaba ‘Tan lejos’. Dentro del musical el protagonista era un profesor de Filosofía. El productor quería que compartiera esto del acto íntimo del lenguaje, y el público eran mis alumnos, interactuaba con ellos. También pasó con la película ‘Ojos grises’, donde también me lo pidieron. Todo esto está muy presente en las cosas que me contratan. Estoy muy contento. Aparte de todo no me alejo de la región: el 4 de junio estaré en Monfragüe presentando el día del Medio Ambiente.

–¿Cómo valora estos 20 años de carrera?

–No cambiaría nada, soy bastante afortunado porque las cosas que quiero hacer o decir la hago. En mi carta astral está el iniciar cosas pero no hacerlas mías, delegar, por eso soy muy afortunado de tener ese impulso de hacerlo desde el inconsciente y no juzgarme y no arrepentirme. Yo he aceptado que he venido al mundo para cumplir los deseos de muchas personas.