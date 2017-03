Las salas de cine cacereñas recuperan espectadores tras años de caída

La ciudad vive su fin de semana más cinematográfico. El Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, en el que se han proyectado 17 títulos, entrega esta noche sus galardones. Tras el brillo de la gala, está el trabajo de los que luchan por esta industria.

EL DATO 20 TRAYECTORIA uCambio de tendencia. En el año 2007 la cifra de espectadores en la provincia era de 453.000. De 2010 a 2011 se perdieron 48.000 espectadores, y la cifra continuó bajando. En 2015 se recuperaron 16.600 personas. Aunque de 2016 aún no hay datos por provincias, a nivel nacional los espectadores aumentaron un 6%.

El cine son historias, sueños, esperanzas, de conocer vidas reales o ficticias. Pero también es un negocio. Un negocio con dificultades. Sin embargo, después de unos años de descenso progresivo en el número de espectadores parece haber una rendija de luz y cierta recuperación. Según las estadísticas más recientes del Ministerio de Cultura, en el último año que tienen contabilizado y publicado (2015) 390.618 personas se acercaron a los 20 cines de la provincia de Cáceres. Es una cifra que está muy lejos de la de 2007 (entonces fueron 453.273), pero que supone un incremento del 4,2% respecto al ejercicio anterior. Es decir, un dato positivo, con una subida de 16.666 espectadores.

El incremento también afecta a la recaudación, ya que se ha pasado de los 2.080.692 euros en 2014 a los 2.162.309,55 en 2015. Parece que la remontada es un hecho cierto en los cines de la provincia.

Laura Calvo Estudiante Basilio Villa Jubilado Pilar Castanedo Jubilada «No venía desde el año pasado, pero hoy voy a aprovechar y voy a ver dos películas» «No suelo venir mucho, solo cuando me interesa una película, muy de vez en cuando» «Vengo mucho al cine, me gusta, al menos una o dos veces por semana»

El Ministerio de Cultura ofrece un listado en el que ordena por las cifras de distribución todas las provincias de España. Cáceres suele estar entre las de la parte inferior de esta relación. En el 2015 ocupaba en el puesto 40, solo por delante de Lugo, Orense, Segovia, Zamora, Palencia, Huesca, Ávila, Soria, Cuenca, Ceuta, Teruel y Melilla. Badajoz se encuentra en el puesto 32, con 764.444 espectadores y 3.981.247,73 de recaudación.

Aunque Cultura aún no ha publicado las cifras por provincias del último año, sí hay datos nacionales, que están en la línea de esta recuperación que puede percibirse a nivel más local y provincial. Un total de 100,27 millones de espectadores fueron a las salas de cine en España en 2016, lo que supone un 6% más que el año anterior, y la recaudación total alcanzó 601,77 millones de euros, un 5 % más.

En la ciudad de Cáceres, desde que en el año 2010 cerró 'La Dehesa', en el centro comercial Ruta de la Plata, funciona en exclusiva Multicines Cáceres, con siete salas. En estos cines desde hace varios años ofrecen, además de los estrenos cinematográficos, una programación cultural más amplia que incluye óperas in diferido y en directo desde la Ópera Nacional de París, la Scala de Milán, la Ópera de Florencia o el Teatro Real de Madrid. También se proyectan documentales de arte, principalmente de pintura.

Son los núcleos de población grandes los que mantienen la oferta cinematográfica en la provincia. Desde hace décadas se impone la fórmula de las pequeñas salas, nada que ver con esos cines de antaño que podían llegar a albergar más de un de millar de butacas. En Plasencia son los Multicines Alkázar los encargados de proyectar los últimos estrenos. Coria también cuenta con sus multicines, igual que Navalmoral de la Mata. Arroyo de la Luz proyecta en el teatro-cine municipal.

El pasado miércoles, día del espectador, la calle Periodista Sánchez Asensio parecía dar cuenta de un óptimo estado de salud del cine en la pantalla grande. La fila de espectadores ocupaba toda esta calle y giraba llegando a Virgen de la Montaña. Esta jornada de precios más reducidos atrae a numeroso público, que paga por la película la cantidad de 3,80 euros. El resto de los días el precio oscila entre los 6 y los 6,80 euros.

Basilio Villa tiene 64 años. En la fila del cine reconocía que no suele ir demasiado. «Solo cuando hay una película que me interesa, no suelo venir el día del espectador, hoy ha coincidido».

Tampoco es muy asidua Laura Calvo, de 24 años y estudiante. «Suelo venir poco porque estoy muy ocupada, no venía desde el año pasado, pero hoy voy a ver dos seguidas», explica

Cinéfila total, sin embargo, se declara Pilar Castanedo, de 72 años. «Solemos venir bastante, normalmente entre una y dos veces a la semana, cuando hay películas que nos interesan». Lo del día del espectador es un reclamo, pero alternan y cualquier día disfrutan de la magia del celuloide en la oscuridad del cine.

Además de esta programación, en Cáceres se disfruta de la Filmoteca, en la calle Rincón de la Monja, donde la entrada cuesta un euro y se proyectan películas en versión original, la mayoría de ellas alejadas de los circuitos estrictamente comerciales, pero premiadas en festivales o reconocidas por la crítica.

Son las salas cacereñas en activo, según el Ministerio de Cultura