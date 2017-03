El Ayuntamiento seguirá cobrando el impuesto de plusvalía sin cambios

«Me siento más a gusto con la concejala de Economía negociando los presupuestos que cuando se trata de bajar impuestos. Parece que tiene cocodrilos en los bolsillos». Así zanjó ayer el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, el debate sobre la posibilidad de reformar la ordenanza municipal que regula el Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anula el tributo en los casos en los que haya pérdidas, pero de momento solo afecta a la Norma Foral de Guipúzcoa. Ciudadanos presentó una moción en el pleno de ater para modificar la ordenanza fiscal y poner en marcha «de forma urgente» un procedimiento para que los afectados puedan reclamar. Se quedó en minoría. CáceresTú y PP votaron en contra. El PSOE se abstuvo.

El asunto no coge por sorpresa al equipo de Gobierno. El pasado día 3, el jefe de la sección municipal de Rentas emitió un informe a petición del área de Economía. En el mismo se considera que la sentencia del TC aún no tiene efecto mientras continúe vigente la Ley estatal y no haya cambios normativos, aunque el Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que la modificará a la vista del fallo judicial.

Para la alcaldesa, Elena Nevado, de momento no es suficiente y ayer le indicó al portavoz de Ciudadanos que los tres puntos que planteaba su moción son «ilegales».

Otros asuntos del Pleno Presupuestos. Todos los grupos votaron en contra de la moción popular para impulsar un acuerdo en el Congreso que permita aprobar los Presupuestos del Estado. «Es una cuestión capital», avisó Rafael Mateos (PP). Andrés Licerán (PSOE) le reprochó el voto contrario a proyectos por importe de 6,8 millones para Cáceres. Oferta de empleo. No hay fecha para la oferta pública de empleo del Ayuntamiento. «En cuanto se pueda se sacará», respondió la alcaldesa a la concejala del PSOE, Belén Fernández. Catálogo. El catálogo de caminos públicos se aprueba definitivamente con un tercer periodo de exposición pública. Familias numerosa. Mejora la bonificación en el IBI al ampliarse el valor catastral de la vivienda.

Por un lado se instaba al Ayuntamiento a facilitar las reclamaciones de cantidades pagadas sin obtener plusvalías en la venta. Por otro, se requería modificar la ordenanza y devolver lo cobrado indebidamente. Finalmente, incidía en poner en práctica la sentencia del TC. «Queremos que los cacereños recuperen el dinero indebidamente cobrado», subrayó Polo.

Sin embargo, encontró argumentos en contra en la bancada del PP y CáceresTú, que ayer sumaron sus fuerzas. «Lo que se grava es el incremento del valor, no la ganancia de la operación», matizó Ildefonso Calvo. El portavoz de CáceresTú hizo suya la propuesta de intervenir una vez que se modifique la normativa a nivel nacional.

María Ángeles Costa (PSOE) calificó, por su parte, como «injusto» vender una vivienda con pérdidas «y tener que pagar al Ayuntamiento», tal y como sucede en la actualidad, hasta que se ha producido la sentencia del Constitucional. Los socialistas, sin embargo, al final se abstuvieron y los cuatro votos de Ciudadanos fueron insuficientes. Cayetano Polo se lamentó de la ‘pinza’ de PP y de la marca cacereña de Podemos que se activa «cuando intentamos rebajar la presión fiscal».

También en la sesión de ayer se aprobó la cesión de los terrenos a la Junta de Extremadura para la construcción de la glorieta de Héroes de Baler.

Se aprobaron los pliegos de adjudicación del matadero. PP y Ciudadanos votaron a favor (15) y PSOE y CáceresTú, en contra (10).

Una moción del PSOE apoyada por Ciudadanos y CáceresTú permitirá reactivar la convocatoria del Consejo Escolar «después de tres años sin hacerlo, según el concejal Francisco Centeno.

Además, el portavoz de la Plataforma contra el Trasvase, Fernando Figueroa, participó para denunciar la inviabilidad del proyecto. Multiplicaría el precio del recibo un 300%, avisa.

La alcaldesa le respondió que los cacereños no pagarán ese «despropósito político», defendió la presa del Almonte como propuesta e insistió en que se está a la espera de un informe del Ministerio de Fomento sobre Portaje.