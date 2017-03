Amanecer en el mercado franco

«Me parece que los que trabajan en los organismos oficiales se levantan más tarde», dice con cierta chanza un hombre que ronda los 50 años mientras construye una pirámide de naranjas en un puesto de fruta del mercado franco de Cáceres. Son las siete de la mañana. Es de noche todavía y la luna que hace tres días estuvo llena, aún alumbra sobre la olvidada cárcel vieja.

Alrededor del frutero todo es movimiento: jóvenes abrigados hasta las orejas arrastran por el asfalto columnas de cajas verdes de plástico, mientras otros con más experiencia llevan las cajas sobre carrerillas con ruedas. Unos extienden pértigas de metal, haciendo instalaciones aparentemente frágiles para colocar toldos. De fondo hay un ruido de puertas de furgonetas cerrándose, de metal rozando el suelo, de gente voceando nombres o requiriendo ayuda.

«Hemos llegado sobre las cinco y media», responde José Nieto que está colocando bandejas de tomateras, pimenteras y lechugas, a dos euros o dos euros y medio las 20 plantas. Viene a Cáceres desde Miajadas. «Salimos de allí a las cuatro o cuatro y media», afirma el vendedor, que calcula que tarda «hora y media» en tener listo su puesto para la jornada de ventas en Vegas del Mocho.

José Nieto Vendedor José Pérez García Vendedor Guillermo Pacheco Vendedor «Salimos de Miajadas a las cuatro o cuatro y media y hemos llegado sobre las cinco y media» «Cada día estoy en un mercadillo, y el mejor acondicionado es el de Badajoz» «De los cuatro sitios en los que he estado, el mejor es el de Ronda de la Pizarra»

Enfrente está un vendedor que viene todos los miércoles desde Arroyo de la Luz. Él tarda algo más en sacar las cosas de la furgoneta y poner todo ordenado en el puesto de frutas, «estoy solo y hay veces que tardo dos horas».

Los primeros vendedores en llegar al mercadillo cacereño suelen ser los fruteros; luego llegan los de los embutidos, los que se dedican a los dulces, los que tienen puestos de calzado o ropa, y así hasta superar los 200 ambulantes.

Poco a poco se monta el poblado de mercaderes, aunque de vez en cuando se oye alguna palabra más alta que otra cuando llega una furgoneta retrasada y los vendedores madrugadores tienen que quitar parte del 'instalache' de los toldos para que pase el vehículo.

Está cerca la primavera y no hace mucho frío, poco menos de nueve grados. «En invierno sí que las pasamos canutas. Una vez había aquí menos ocho grados», se queja uno.

Sobre las ocho de la mañana suele llegar un vehículo-bar. Algún vendedor que ha terminado ya de montar su puesto se premia entonces con un café bien caliente, que casi derrite el vaso de plástico, o un chupito. Algunos también toman ya un bocadillo.

En la entrada del mercadillo frente a la cárcel vieja, hay dos servicios portátiles, ambos con el rótulo en la puerta de 'señoras'. Un vendedor cuenta que hace poco unas clientas se quejaron de que en otro servicio que hay más adentro del mercadillo, los operarios se olvidaron de limpiarlo, «y estaba hecho un asco».

En total son 255 los vendedores que tienen puesto en el mercado franco de los miércoles en Cáceres. Cada uno abona 9,66 euros por módulo ocupado. El módulo mide tres metros, y lo normal es tener dos.

Seis metros es lo que mide el puesto de fruta de Guillermo Pacheco, que paga 250,90 euros al trimestre. Natural de Casar de Cáceres, aunque lleva viviendo en Cáceres toda la vida, es vendedor del mercadillo desde 1982. «He conocido cuatro sitios distintos del mercado. Empecé en Colón, luego nos llevaron al Rodeo, después a la Ronda de la Pizarra y aquí desde hace cinco años. El mejor sitio era el de la Ronda de la Pizarra, era más céntrico».

En enero hizo cinco años que el Ayuntamiento les trasladó a Vegas del Mocho, entre Pinilla y la Mejostilla, no sin sus quejas. Era de manera provisional. En 2013 la Corporación les propuso irse a la entrada del polígono de Capellanías, pero no quisieron por su lejanía. Dijeron que preferían ir a Casa Plata, entre Nuevo Cáceres y Charca Musia, pero el Consistorio no aceptó. Así que, no se han movido en el último lustro.

La mayoría de los vendedores trabajan todos los días de la semana; como José Pérez García, que es de Solana de los Barros. «Hoy toca Cáceres; el jueves, Montijo; el viernes, Almendralejo; el sábado, Villafranca de los Barros; el domingo, Badajoz; el lunes, Valencia de Alcántara; y el martes, Badajoz otra vez, que es el mejor acondicionado».

A las ocho ya empiezan a llegar los clientes con sus carritos de la compra. El humor se agudiza por los vendedores: «¡Tengo las fresas tiradas de precio! ¡Más baratas no las encuentra!», dice uno que vende desde aceitunas y berenjenas aderezadas a puerros gigantescos, para luego decir en voz baja a la mujer que tiene más cerca, «le voy a decir la verdad: las tengo tiradas de precio porque el otro día un camión volcó en una rotonda y tuve a toda la familia cogiendo fresas».

El ingenio y el buen humor se contagia a los compradores. Un vendedor le pregunta a una mujer que se acerca al puesto.

-¿Y el marido? ¿no viene hoy a ayudarte?

-El secretario está aparcando el coche. Ahora viene a cargar lo que te compre. Ve apuntando...