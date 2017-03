El Palacio de Godoy lleva ya ocho años cerrado a las espera de un nuevo uso

Ni Conservatorio de Música ni Escuela Oficial de Idiomas. El histórico Palacio de Godoy se queda, de momento, sin expectativa de uso y son ocho años de abandono los que acumula este edificio desde que dejara de ser sede de los servicios territoriales de la Junta de Extremadura. Hace sólo unos días, el pasado 22 de febrero, fue definitivamente descartado el Palacio de Godoy como enclave para trasladar allí la Escuela Oficial de Idiomas de la calle Gómez Becerra o el Conservatorio Oficial de Música. La consejera de Educación del Gobierno regional, Esther Gutiérrez, reveló ese día a la alcaldesa, Elena Nevado, el contenido del Plan de Infraestructuras educativas para la ciudad de Cáceres, que contempla trasladar el Conservatorio de Música al IES Universidad Laboral y dejar la Escuela Oficial de Idiomas en su sede actual, pero ampliada.

El Palacio de Godoy no encuentra a corto ni medio plazo un uso que pueda recuperar el edificio ni un proyecto de rehabilitación o conservación que pueda frenar su lento pero progresivo deterioro desde que la Junta de Extremadura lo abandonara como sede de sus servicios administrativos. Desde entonces, el inmueble, de estilo renacentista, construido en el siglo XVI, ofrece signos de desgaste y daño, con cristales rotos y maleza en el jardín, entre otros desperfectos.

Ante la falta de expectativas de uso, algunos colectivos muestran ya su pesar y dan la voz de alarma para que uno de los edificios que forman parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad acabe en estado ruinoso. Ignacio Ferrer es presidente de la Asociación de Usuarios de la Ciudad Antigua de Cáceres, AUCA, y se muestra especialmente crítico: «Es impresentable y vergonzoso que no se le dé una salida con un nuevo uso al Palacio de Godoy», afirma y alerta del peligro de derrumbe si la Junta de Extremadura no interviene: «Está abandonado y si no son capaces de rehabilitarlo se acabará cayendo. Yo paso todos los días por ahí y se ve totalmente abandonado». Ignacio Ferrer preside una asociación, AUCA, preocupada por el patrimonio histórico de la ciudad y entre ese patrimonio está este palacio, ubicado entre las calles Godoy, Camberos y Zapatería. Lo mandó construir en 1549 Francisco de Godoy y destaca la balconada de una de sus esquinas.

Patio interior del inmueble, donde crece la maleza

«Cerrado a cal y canto»

«El palacio está cerrado a cal y canto desde hace años», se lamenta Ferrer, quien insiste en que si el propietario del inmueble, la Junta de Extremadura, no hace nada, «se acabará cayendo». En su opinión, la administración debería plantearse «dar salida» al edifico y en caso de que no tenga previsto utilizarlo, podría ponerlo a disposición de alguna empresa interesada en convertirlo en un hotel, por ejemplo. «Sería interesante un uso como hotel, podría darse una salida a la actividad privada», dice y recuerda que a su asociación también le gustó la idea de convertir el edificio en sede del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa, un proyecto anunciado en 2007 y que nunca se hizo realidad. «Nos hubiera encantado como conservatorio», señala.

IGNACIO FERRERAsociación de Usuarios de la Ciudad Antigua Sería interesante un uso como hotel; podría darse una salida a la actividad privada»

Igualmente se muestra preocupada por el abandono del Palacio de Godoy la asociación Torres de Cáceres, cuyo presidente, Antonio Bueno Flores, también apunta el hotelero como una salida en caso de que la administración no se decida por un uso institucional, como tuvo en los últimos años. «Si resulta muy cara su restauración, que lo vendan, pero que no se hunda», manifiesta Antonio Bueno, quien añade que lo inadmisible es la pasividad y el abandono: «Lo que no se puede permitir es que se siga deteriorando».

Puerta de acceso al jardín del palacio, que da a Zapatería y foto hecha del interior, en estado de abandono, desde una ventana de la fachada que tiene el cristal roto. / JORGE REY

En la reciente historia del palacio hay un año especialmente señero, por las expectativas que levantó, aunque finalmente frustrada. Es el año 2007, cuando la entonces ministra de Vivienda del Gobierno de Rodríguez Zapatero, la extremeña María Antonio Trujillo, anunció una inversión de cuatro millones de euros para la rehabilitación del Palacio de Godoy como conservatorio.

La Junta de Extremadura llegó a establecer una colaboración con el Ministerio de Vivienda para abordar la inversión y se llegó a contar con un proyecto técnico elaborado por un equipo de arquitectos. Fue presentado en 2008 y entonces se anunció que en tres años estarían terminadas las obras. Sin embargo, no se llegó a dar ningún paso más ni se materializó ninguna inversión del Gobierno central para estas obras.

En febrero de 2015 la Junta de Extremadura, gobernada por el presidente Monago, anunció una inversión de cinco millones de euros para instalar en el Palacio de Godoy la Escuela Oficial de Idiomas, un proyecto que el siguiente Gobierno, de nuevo con Fernández Vara en la presidencia, lo descartó en favor de mantener la escuela en su sede actual, pero ampliada. Así, el Palacio de Godoy vuelve a su estado de olvido.