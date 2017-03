300 denuncias por deposiciones en la vía pública y molestias de mascotas

Todos sabemos que cualquiera puede ir con el perro suelto por Cáceres y no le pasará nada el 99% de las veces (en los parques creen que es un derecho). Si no mira nadie no recoger la caquita y si son chonis llevar el perrazo sin bozal y a veces suelto... ¡aquí no pasa nadaaa oigan!!