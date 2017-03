La rebaja de la tasa de terrazas saldrá adelante con el apoyo de la oposición

Los hosteleros pagarán menos por montar sus terrazas. La rebaja que planteó a los grupos políticos la concejala de Economía, María Guardiola, saldrá adelante al contar con el apoyo de la oposición. Ciudadanos adelantó en su momento que no le parecía mal la propuesta planteada. Ayer barajaba incorporar alguna aportación. Sin embargo, el PSOE está dispuesto a favorecer un cambio que viene reclamando desde hace más de un año. Su portavoz, Luis Salaya, adelanta que darán el sí a las tarifas de Economía. Lo hará con alguna condición. «Queremos que se fracciones en dos el pago de la tasa para facilitar las cosas a los empresarios», sugiere. Si eso no fuese posible por cuestiones técnicas, lo que propone el grupo socialista es que el pago se amplíe y se pueda efectuar hasta el 31 de marzo. El voto favorable del PSOE, según esto, facilitará agilizar el proceso y aplicar los descuentos sobre la tarifa actual que ya puso sobre la mesa en febrero el Consistorio.

Como informó este diario el pasado día 2, el Ayuntamiento completa la división en cinco zonas de la ciudad con precios diferentes para cada una de ellas. Así, en la zona 1 se pagarían 75 euros por una mesa y cuatro sillas; en la zona 2 serían 60 euros; en la zona 3, 50 euros; en la 4 supondría 45 euros y en la zona 5, que incluye el parque empresarial de Mejostilla, el ferial y el campus, se llegaría a 40 euros. «Vamos a apoyar los precios que nos han propuesto. No nos parecen mal, pero entendemos que se debe facilitar el pago», confirmó ayer Salaya. Ese apoyo sería básico para que prosperase la modificación de la ordenanza fiscal. Otro grupo, CáceresTú, no está tan de acuerdo con los números. Sostiene que deben mantenerse unas tasas similares a las que hay en vigor. Su propuesta se basa en «los valores medios del suelo facilitados por la concejala de Hacienda». CáceresTú sugiere 220 euros para la zona 1; 140 para la zona 2; 110 para la 3; 60 para la 4 y 30 para la 5. Son unos precios similares a los que hay en vigor pero que marcan una diferencia del 107 por ciento con respecto a la propuesta de Economía y que apoya el PSOE.

Los hosteleros hacen valoraciones dispares. Por ejemplo, la Plaza Mayor pasaría a la zona 1 pero pagaría menos que antes. «Entiendo que estemos en la zona más cara, y que 75 euros es una tarifa razonable. Lo que no tiene sentido es que en General Ezponda, que tiene mucho menos tirón, se pague lo mismo que en la Plaza Mayor», señala Emilio Rey, de la Cafetería El Pato.

Francisco Palacios Cafetería Centro José Márquez Tapería Ibérico Eduardo Álvarez Gran Café

Para Francisco Palacios (Pintores) pasar a de unos 50 euros a 75 por el paso a la zona 1 «no es una barbaridad», aunque reclama que se regule el problema que sufren los hosteleros cuando deben levantar su terraza sin previo aviso.

«El gran escollo que tenemos es ese. La incertidumbre de nos ser informados. Pagar 25 euros más por estar en la zona 1 es algo sensato. No podemos negar que por aquí pasan todos los turistas», apunta Palacios.

No coincide con José Márquez, de la Tapería Ibérico, en San Juan. «La terraza es el 80 por ciento del negocio, es cierto, pero no puedo aceptar pagar más. No me gusta», resume. A Eduardo Álvarez (Gran Café) las novedades también le afectarán. San Pedro de Alcántara pasa de la zona 4 actual a la 1. «¿Por qué tiene que pagar más alguien en el centro? Aquí cuestan más los alquileres y mis camareros cobran lo mismo que los de la Mejostilla», lamenta. Pone el ejemplo de Badajoz, con precios aún más bajos.

Los empresarios consultados reconocen que no han sido informados por el Ayuntamiento ni se les ha preguntado su opinión.

