El PP contraataca en el Junquillo

Contraataque del Partido Popular en el Junquillo. Es el barrio más 'caliente' de la capital cacereña en estos momentos después de que el Ayuntamiento decidiese llevar allí el punto de recogida de residuos. En principio, iba en Macondo, pero finalmente se optó por el cambio por cuestiones 'técnicas', según el Gobierno. Políticas', para la oposición. A los vecinos, que se echaron el viernes a la calle, lo que más les ha molestado es que nadie les ha llamado para consultarles. Se quejan de que les ponen a ellos la futura escombrera después de que Macondo protestase. El PP ha recurrido a una vieja estrategia, la propaganda en mano, el buzoneo directo. Trata de demostrar que la urbanización no está abandonada.

Ya lo había hecho antes. Recuerdan en el Partido Popular cacereño que esto se viene haciendo en los municipios y en la propia ciudad. Señalan que el balance de los primeros cuatro años de gestión de Elena Nevado ya supuso el reparto de 10.000 boletines informativos. Esta vez la tirada ha sido más modesta, aunque suficiente para acercar a quienes viven en el Junquillo lo que el PP considera hechos y no opiniones, los números de las inversiones del Consistorio. Los residentes consultados por HOY reconocieron ayer sentirse sorprendidos por lo que habían encontrado, un boletín en cada casa. Y en él los detalles de esas intervenciones municipales.

«Desde el Partido Popular de la ciudad de Cáceres nos queremos poner en contacto con todos los vecinos de la barriada del Junquillo para dar a conocer todas las mejoras e inversiones desde que accediéramos al gobierno municipal», se lee. El documento lo encabezan las siglas del PP y la leyenda 'Populares Cáceres' en mayúsculas.

Se desglosa la historia del PIR, de las viviendas sorteadas en 2007 y que debían estar en 2009. «Vara incumplió las promesas y los propietarios tuvieron que hacer frente a sus hipotecas sin poder disfrutar de sus hogares», resalta. También alude a cómo el PP a su llegada al Ayuntamiento comprobó que «los socialistas habían estado mintiendo a los futuros inquilinos». El Ayuntamiento y la gestión regional de los populares permitieron desatascar la situación y recepcionar las obras, viene a decir.

«A día de hoy, el Junquillo cuenta con cerca de 600.000 euros en inversiones ejecutadas o en proyecto», se remarca en un documento en el que no tiene nada que ver el Consistorio, sino la Junta Local del PP. No es un documento oficial del Ayuntamiento pero los argumentos utilizados son idénticos: acceso peatonal, pistas deportivas y parque infantil, conexión con Macondo, llegada del bus... No menciona, eso sí, las reivindicaciones que hicieron falta para conseguir el acceso peatonal.

Además se aclara que los puntos limpios «no son escombreras» sino lugares de acopio con medidas que evitan el impacto visual y que permiten depositar residuos de obra menor, precisamente para evitar que lleguen a «lugares no autorizados como esta sucediendo a día de hoy en el propio Junquillo».

El PP cree que solo se trata de informar ya que no todos los vecinos conocen estos matices. Contraataca con cifras. Ya eran conocidas, pero ahora las pone por escrito en unos pasquines informativos, una forma de «acercarse a los barrios». La asociación vecinal por ahora no quiere pronunciarse. El malestar existe.