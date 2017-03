Resurge el movimiento vecinal en la Ciudad Monumental

El movimiento vecinal ha resurgido en la Ciudad Monumental. El próximo miércoles, día 8, se ha convocado una reunión extraordinaria para votar a la nueva junta directiva. Comenzará a las ocho de la tarde en el Corral de las Cigüeñas. Con esta iniciativa, el recinto intramuros pone fin a un periodo de inactividad en su asociación vecinal, que ha adoptado en los últimos años la fórmula de gestora al no existir nadie que quisiera tomar las riendas de la asociación. Hasta ahora.

Al frente de la junta directiva candidata está Juan Manuel Honrado (Valencia de Alcántara, 1968), residente en la calle Hornillo. Le acompaña, cuenta, un grupo de vecinos con un interés común: trabajar para mejorar el día a día de la parte antigua y servir de interlocutores con las administraciones públicas. El casco viejo quiere volver a tener voz.

El equipo aspirante está formado, además, por Pablo Fernández- Sesma (vicepresidente), Pedro Pablo Bejarano (tesorero) y Bri Moreno (secretaria). Completan la lista como vocales María José Iglesias, Lola Molano, María Romero, José Carlos Sampedro y Byron Orme.

«Hay que acabar de una vez por todas con el tema de las meadas en la calle»

Entre todos han llevado a cabo una campaña de buzoneo para informar a los residentes sobre la reunión del próximo miércoles. «Os informamos de que esta convocatoria se debe a la inquietud de un grupo de vecinos y vecinas que actualmente desean retomar las actividades de la asociación, con el fin de dar a conocer las necesidades de mejora de nuestro barrio y poner en marcha grupos de trabajo (...) Creemos que es importante conocer las opiniones de cuantos más vecinos y vecinas mejor. Por eso, si estás interesado tanto en participar activamente como en aportar propuestas o, simplemente, en informarte, esperamos tu asistencia», se puede leer en la octavilla que han repartido.

El orden del día incluye varios puntos. Por un lado, se facilitará a los asistentes información sobre la situación actual de la asociación. Y, a continuación, se producirá el cese de la actual directiva, que está presidida por Luis García. Más tarde, se presentarán los candidatos del nuevo equipo directivo y se llevará a cabo la votación.

Juan Manuel Honrado no tiene un programa electoral como tal. Pero sí las ideas muy claras sobre cuáles deben ser las prioridades. Por un lado, los vecinos piden mayor presencia policial durante los fines de semana para evitar las molestias que causan concentraciones de jóvenes en las inmediaciones de la calle Amargura y el Palacio de Carvajal. Además, considera que hay que poner fin de una vez por todas a una imagen que se repite cada vez que hay una celebración en la Plaza Mayor: viandantes orinando en las calles del recinto intramuros, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.

Establecer un diálogo fluido con el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica para buscar una solución al eterno problema de los aparcamientos es otro de los asuntos que va en la agenda de la nueva junta directiva.

«El problema más reciente que tenemos es el de los chavales que se juntan los viernes y sábados a una hora muy determinada, de nueve de la tarde a once de la noche. Algunos de ellos crean problemas y otros no. Hay que buscar la fórmula para que aquellos que puedan generar problemas dejen de hacerlo», relata Juan Manuel Honrado. Tal y como han denunciado en este periódico los propios vecinos afectados -residentes en las calles Amargura, Gloria y Obras Pías de Roco- los chavales hacen botellones ilegales y generan ruido y suciedad a las puertas de sus casas.

Objetivos

Lo que la renovada asociación de la Ciudad Monumental solicitará es que los agentes de la Policía patrullen a pie la zona afectada durante las horas en la que se produce la concentración de público. «No hace falta que lo hagan durante todo el día, sólo durante esas horas determinadas», agrega el futuro presidente.

«Y hay que acabar de una vez por todas con el tema de las meadas en la calle», asegura rotundo sobre otra de las prioridades del colectivo. El Womad, las novatadas o los recientes carnavales dejan imágenes captadas por teléfonos móviles en las que se puede ver a gente orinando en plena vía pública. Honrado considera, además, que sería buena idea dotar al casco viejo de baños públicos destinados a los turistas. En estos momentos, los de la Plaza están cerrados. Y los que había en la Plaza de San Jorge han pasado a depender de la cafetería Jardín de Ulloa.

«Los coches aparcados quedan feos. Hay que buscarles el sitio adecuado», señala en referencia a los estacionamientos para vecinos. La Plaza de Santiago está convertida, hoy por hoy, en un parking al aire libre para todos aquellos conductores que se dirigen a la Ciudad Monumental o la Plaza y no pueden entrar con sus vehículos. Esta zona, señala el futuro presidente vecinal, requiere más mimo y atención por parte de las autoridades. «Tiene una iglesia que es preciosa y que parece que no entra dentro del casco histórico. Es una zona que está bastante degradada. No sé si la solución sería eliminar los coches, pero habría que hacer un estudio de las cosas que se pueden mejorar», relata.

La reflotada asociación está abierta a residentes y propietarios con negocios situados no sólo en el recinto intramuros, sino también en zonas como Santiago o Gallegos. Espera llegar a contar con hasta 150 socios. «Estamos muy ilusionados. No vamos buscando guerra, vamos en plan conciliador para aunar esfuerzos. Queremos que la gente proponga ideas», zanja Honrado. Para favorecer la comunicación con los vecinos, la asociación ha creado un perfil en la red social Facebook.