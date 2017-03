Alberto Iglesias, nuevo presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos

«Nuestro primer proyecto es reunirnos con los vecinos de todos los barrios, para que nos vayan diciendo todas sus inquietudes, los problemas que tienen, para intentar solucionarlos si las asociaciones de vecinos de esos barrios quieren que actuemos», afirmaba a las dos de la tarde de ayer José Alberto Iglesias Pacheco, tras ser elegido presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres.

LOS NUEVE MIEMBROS uPresidente. José Alberto Iglesias Pacheco, vicepresidente de la Asociación de Vecinos El Junquillo. Tiene 39 años y es padre de un niño de 5 años. Los ocho vocales. Son: Francisco Javier Solís Rubio, de la Asociación de Vecinos Antonio Canales; Jacinto Mellado García, de la Asociación de Vecinos La Mejostilla; José Antonio Ayuso Antequera, de la Asociación de Vecinos Llopis Ivorra-Espíritu Santo; Juan Francisco Merino Velasco, de la Asociación de Vecinos Residencial Gredos; Julián Herrera Baz, de la Asociación de Vecinos Moctezuma; María Collado Collado, de la Asociación de Vecinos Los Castellanos-Macondo; Mercedes Pascual Alonso, de la Asociación de Vecinos Minerva de Cáceres El Viejo y Pedro del Carpio Cantarero, de la Asociación de Vecinos Vía de la Plata. uEl anterior presidente. José Alberto Iglesias sustituye en la presidencia a David Barcenilla, que estuvo al frente de la Agrupación desde el año 2010.

La elección se produjo ayer en la sala de conferencias del Centro Deportivo El Perú Cáceres Wellness, estando presente, entre otros, el Subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote.

Eran 21 asociaciones de vecinos de la ciudad las que podían votar, acudiendo representantes de todas ellas menos de las asociaciones de San Blas y del Residencial Universidad. Se eligió como presidente a José Alberto Iglesias, que a su vez es vicepresidente de la Asociación de Vecinos de El Junquillo, logrando 19 votos. Luego se votó entre diez candidatos, para elegir a los ocho miembros de la junta directiva como vocales.

Con 20 votos salieron elegidos José Antonio Ayuso y Julián Herrera; con 19 votos Jacinto Mellado García; con 18 votos cada uno, Francisco Javier Solís, Juan Francisco Merino, María Collado y Pedro del Carpio. Con 16 votos fue elegida Mercedes Pascual. Se quedaron fuera dos representantes de la Asociación de Vecinos Urbanización Cáceres El Viejo, al obtener cada uno 3 votos.

José Alberto Iglesias señaló que él no pretendía haberse presentado para presidir la Agrupación, pero decidió hacerlo al no poder presentarse para presidenta Mercedes Pascual, por un motivo administrativo. Ella ahora no es presidenta, pero sí es miembro de la junta directiva.

Tras la proclamación de la nueva directiva de la Agrupación, se rindió homenaje a David Barcenilla, entregándole un diploma y regalándole un reloj. Barcenilla estuvo al frente de la Agrupación desde el año 2010, siendo reelegido en el año 2014. David Barcenilla decidió dejar la presidencia convocando elecciones, considerando que la Agrupación, según ha indicado en el Diario HOY, «debe continuar liderando la lucha por la mejora de la calidad de vida en los barrios, y por la defensa de los servicios públicos».

Hace dos semanas se presentó en Cáceres la Federación Vecinal de Ciudad de Cáceres, que tiene en la actualidad cinco asociaciones vecinales. El nuevo presidente de la Agrupación vecinal, ha señalado que no rechaza realizar acciones conjuntas con la Federación Vecinal.

Alberto Iglesias comentó que la Agrupación seguirá haciendo acciones en contra de la ampliación de la zona azul, recordando que su asociación vecinal El Junquillo, está ahora mismo luchando para que les quiten en el barrio un punto limpio.