El choque de dos vehículos, origen de la pelea en Aldea Moret

«La gente habla mucho, pero no hubo tiroteo en el barrio de Aldea Moret como se dice, ni hubo un enfrentamiento multitudinario de una familia contra otra, tampoco hay un herido de bala o de navaja», aseguraba un miembro de la Policía Nacional a este periódico ayer, cuando este medio de información intentaba averiguar qué había ocurrido tras haberse propagado por la ciudad que algo había sucedido en Aldea Moret, lo que había hecho necesario que por la noche y a lo largo de ayer agentes de la Policía Nacional estuvieran patrullando por la zona.

Lo que sí confirmaba la Policía Nacional es que hubo una pelea en Aldea Moret, en la que participaron tres individuos, uno de los cuales resultó herido en el rostro al recibir numerosos golpes, que le ocasionó la ruptura de hasta tres piezas dentales. También señalaba que no se había producido ninguna denuncia por parte de los que participaron en la pelea.

Según ha podido saber este periódico, la pelea tuvo lugar la tarde del jueves y el origen fue un accidente de tráfico que no tuvo gran importancia. Dos coches colisionaron ligeramente, sin que se produjeran heridos en la colisión, y eso hizo que se enfrentaran tres de los ocupantes de los vehículos que intervinieron.

La pelea se originó por una colisión de vehículos, sucedida en la calle Ródano, que no fue grave

Accidente

El accidente ocurrió a la altura del número 3 de la calle Ródano, una de las calles en donde suelen producirse más incidentes en este barrio. Uno de los hombres recibió numerosos golpes en la cara. Al lugar de la agresión no se trasladó personal sanitario ya que el herido acudió por su propio pie a un centro sanitario en donde le curaron.

La Delegación del Gobierno en Extremadura señaló a los medios de comunicación que ayer este hombre estaba hospitalizado y que no había formulado una denuncia por la agresión. Al no haber denuncia no fueron detenidos los otros dos individuos que participaron en la pelea, pero sí fueron identificados por parte de la Policía Nacional.

Había el temor de que esta pelea originara nuevos altercados entre grupos de personas, ya que habían llegado de otras localidades familiares del herido y se pensaba que estaban buscando a los agresores, los cuales pertenecen a una conocida familia de Aldea Moret. Por ese motivo la Policía Nacional montó un dispositivo especial de seguridad en la barriada de Aldea Moret para evitar que hubiera altercados entre los miembros de las dos familias.

Agentes de la Policía Local también estuvieron atentos a la barriada a lo largo de todo el día.

Cohetes por disparos

Ayer también se supo que este dispositivo de seguridad ha coincidido con la celebración de una fiesta por parte de una conocida familia de Aldea Moret.

Estas personas, alrededor de las dos de la madrugada, lanzaron cohetes al aire, lo que motivó que por la mañana, al ver los vecinos a la Policía por la zona pensaran que los ruidos que habían escuchado por la noche podían haber sido disparos de un tiroteo.

Vecinos de Aldea Moret recordaba lo sucedido el 14 de julio de 2013, cuando sí se produjo un tiroteo en el barrio, en la calle Germán Sellers de Paz, al disparar dos personas hasta seis veces sobre un piso. En la vivienda estaba un matrimonio y sus dos hijos de 5 años y unos meses de edad, estando la mujer embarazada de ocho meses. Horas después de los disparos la familia huyó a Torrejón de Ardoz, en Madrid. En enero de 2015, los autores de los disparos, dos hombres, fueron condenados, uno a tres años y nueve meses de prisión y el otro a tres años y tres meses de cárcel.

A la hora de cerrar esta edición no se habían producido nuevas agresiones y había tranquilidad en las calles en Aldea Moret.