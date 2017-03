El punto limpio seguirá en el Junquillo

Los vecinos del Junquillo han convocado una concentración para esta tarde (20 horas) junto al punto limpio que ha montado el Ayuntamiento en una parcela municipal. Piden su traslado a otra zona de la ciudad. La oposición en bloque les apoya. Sin embargo, el Gobierno local no se plantea cambios. Seguirá allí. Lo confirma el portavoz municipal, Rafael Mateos, que sostiene que la ubicación elegida tiene que ver con "motivos técnicos, no políticos". "Aquello no es una escombrera, es un punto limpio para el control de los escombros. Se mantendrá en perfecto estado y se han dado instrucciones para el ajardinamiento del entorno", resalta Mateos. Además ha criticado al PSOE por "desconocer" la realidad al plantear que el punto limpio se traslade al polígono de Capellanías.

Por otra parte, en la Junta de Gobierno local celebrada hoy se ha dado cuenta de la entrada en funcionamiento del primer paso de peatones inteligente de la capital cacereña. Se encuentra en la avenida de la Hispanidad, a la altura de la estación de autobuses. Se trata de un paso cebra que se ilumina cuando detecta movimiento por parte de una persona que se dispone a cruzar, lo que alerta al conductor y mejora la seguridad. En los próximos días se pondrá en marcha otro similar en la misma vía, una de las que mayor índice de atropellos tiene. Irá en las inmediaciones de las oficinas del Sexpe.