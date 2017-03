Las terrazas de Cáceres pagarán el 60% menos

El precio que paga un hostelero en Cáceres por montar una terraza sale por unos 128 euros por mesa al año. Si prospera la propuesta del área de Economía, que aún debe pasar por comisión informativa y aprobarse en pleno, esa tarifa se reduciría casi un 60 por ciento para situarse en apenas 54 euros de media.

Es una de las conclusiones que se extrae de la comparativa con los precios en vigor y que el Ayuntamiento se ha propuesto revisar sin que ello genere un conflicto de intereses con este sector empresarial. Ese es uno de los motivos por los que la concejala de Economía, María Guardiola, ha preferido no hacer valoraciones ni dar a conocer los datos sobre cómo quedaría la nueva tasa a la espera de lograr el consenso con los grupos de la oposición.

No será fácil que lo consiga, aunque todos han adelantado su voluntad de colaborar. También es probable que a las tarifas propuestas se les presente alternativa. De momento, el pasado mes de febrero se aprobó por unanimidad la distribución de la ciudad en cinco zonas en relación a la aplicación de la ordenanza fiscal. Todos los grupos se pusieron de acuerdo para resolver la anomalía que se venía produciendo hasta ahora, de tal forma que las terrazas que se montan en una vía que no está en el callejero pasan automáticamente a la zona más barata. Con la nueva zonificación, ese problema no se repetirá.

En ese caso supondrá, eso sí, que lugares como San Juan, San Pedro de Alcántara o la Plaza de la Concepción, entre otras, vean incrementado el precio que pagan por sus veladores. No será en ningún caso el 500% que denunciaron el año pasado los hosteleros de San Pedro de Alcántara.

Supondría, en concreto, pasar de unos 48 euros en la actualidad, por mesa y cuatro sillas, a 75. Esa es la tarifa máxima que ha presentado Economía. Afectaría a Cánovas, Virgen de la Montaña, Virgen de Guadalupe, Plaza de América... En todas ellas reduce el precio en unos 138 euros.

En San Juan, un empresario con 23 mesas paga 1.100 euros pese a estar en la zona más barata. Con la nueva tasa, en caso de aprobarse, pasaría a pagar unos 625 euros más al entrar en la zona 1. La subida ronda el 56 por ciento.

La zona 2 se cuantifica en 60 euros. También se reduce por encima del 50%. Ahí se incluyen Casas Baratas, la Madrila, calle Argentina... El Rodeo, donde ahora se pagan unos 129 euros por mesa, pasaría a 60 euros. En la zona 3 (Castellanos, R66, Las 300...) la tarifa sería de 50 euros (unos 122 ahora). Las zonas 4 y 5 tienen propuestas de 45 y 40 euros respectivamente.