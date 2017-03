"La sanción a Canal abre la veda en el Ayuntamiento"

El grupo municipal de CáceresTú lanza un reto al equipo de Gobierno. Aún no ha rebatido sus cifras en relación al ahorro que va a suponer para la concesionaria del servicio de agua la sanción 'de mínimos' que le ha impuesto el Ayuntamiento. Son 113.000 euros pero CáceresTú cree que no cumplir con la plantilla de personal, con los servicios comprometidos o con los vehículos ofertados le permitirá ahorrar un millón de euros. "Hay cantidades no cuantificables por lo que la cifra se quedaría corta", sostiene Ildefonso Calvo.

La portavoz municipal Consolación López ha apuntado, además, que el Consistorio está enviando un mensaje al resto de concesionarias. "Sale más rentable incumplir un contrato". "La sanción a Canal es un mal ejemplo para el resto de concesionarias y abre la veda", opinan los concejales del grupo municipal.

CáceresTú exige que se ponga en marcha el control a las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento tal y como se aprobó en pleno.

Además, ha recordado que el expediente a la empresa del agua solo se activó después de una denuncia del grupo municipal socialista y de que PSOE y CáceresTú lo pidiesen en comisión.

Por otra parte, en relación a la sentencia por la subvención a los toros, CáceresTú muestra su disposición a afrontar el pago de las costas judiciales pero con una condición. "Como dijo el portavoz de Ciudadanos, nosotros pagamos las costas si la alcaldesa y el PP pagan los numerosos recursos que han perdido", afirma Consolación López. Ha señalado que el contencioso lo inició la propia alcaldesa y que el juez ha rechazado el argumento de que el pleno invadió competencias de Alcaldía. Sobre la decisión de no recurrir el fallo, detalla que fue la asamblea de CáceresTú, tras "un intenso debate y apoyada en un informe jurídico", la que optó por ello.