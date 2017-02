No habrá recurso por la sentencia de los toros en Cáceres

Los tres grupos de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Cáceres han decidido no recurrir la sentencia que anula el acuerdo de pleno por el que se suprimían las subvenciones a espectáculos taurinos. CáceresTú, PSOE y Ciudadanos han optado por no presentar recurso contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Entienden que el juez les da la razón en su principal argumento: el pleno no invadió competencias de Alcaldía al apoyar la moción para que Cáceres no destine recursos públicos a los toros.

Los tres portavoces de los grupos han señalado esta mañana que su pretensión es “no seguir judicializando el asunto” y destinar los fondos públicos del Consistorio a otras necesidades que consideran más urgentes. Resaltan que el fallo “pone de manifiesto claramente” que no se han invadido competencias de Alcaldía.

El debate ha sido intenso. Ciudadanos y CáceresTú eran firmes partidarios de recurrir. También algunos miembros del grupo municipal socialista, donde su portavoz había manifestado algunas dudas sobre la conveniencia de ese recurso. Esa es la postura que se ha impuesto finalmente, también en CáceresTú que anoche en asamblea abordó el asunto. El peligro que no se ha querido asumir es encontrarse con otra sentencia aún más desfavorable. De hecho, también la oposición considera que ha sido una 'victoria moral ' -fue la expresión que utilizó ayer el concejal de Contratación- que el juez haya tumbado el principal razonamiento que mantenían los populares.

Sin embargo, el fallo refrenda que el acuerdo de pleno fue nulo. El grupo municipal del PP exige una disculpa pública a los cacereños por parte de lo que llama 'tripartito antitaurino'.

“No todo vale en política”, advierte el PP municipal, que insiste en culpar a la oposición de dejar a los cacereños sin toros.

“Las mayorías en votaciones no pueden ir en contra de la legalidad, que es lo que han hecho ellos”, apuntó ayer el concejal de Contratación, Valentín Pacheco. Otro aspecto en el que se fija son los costes que este proceso tendrá para Cáceres, ya que la sentencia condena al Ayuntamiento a pagar las costas. Esta mañana ha habido Junta de Portavoces y allí han refrendado su posición CCTú, PSOE y C's para no recurrir. Para el PP esa decisión supone reconocer un “error”. “La consecuencia de esta irresponsabilidad de los partidos de la oposición ha supuesto que en Cáceres no hubiera toros, pero sí unas costas judiciales que se deben pagar”, resume.