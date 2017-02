Aluvión de reclamaciones de funcionarios del Ayuntamiento por sus cotizaciones sociales

De momento son 100, pero la cifra seguirá creciendo. Son trabajadores municipales que se han encontrado con errores en sus bases de cotización. Fuentes sindicales calculan que más de la mitad de los funcionarios del Ayuntamiento pueden verse afectados. Se encuentran con años completos sin cotizar, hasta siete años, según el caso de un auxiliar administrativo que desde el sindicato Csif se pone como uno de los ejemplos más evidentes. Son errores «generalizados». Al solicitar en el registro de la Seguridad Social el correspondiente informe de bases de cotización, el profesional de turno descubre, en muchos casos alarmado, que la casilla en la que debía figurar la cantidad acreditada está en blanco.

CARMEN CHAVESGestión recaudatoria Seguridad Socail Es un fallo en el trasvase de datos a formato digital pero se están atendiendo las reclamaciones

Y no es responsabilidad del Ayuntamiento. Se trata de una cuestión ‘técnica’, según la explicación que se ofrece a consultas de este diario desde la Subdirección de Gestión Recaudatoria de la Seguridad Social en Cáceres. Su portavoz, Carmen Chaves, admite que en las últimas semanas se han sucedido las reclamaciones y confirma la cifra de un centenar. Eso sí, tranquiliza a los afectados ya que en ningún caso, aclara, tendrán ningún problema a la hora de contabilizar en sus futuras pensiones esos años que ahora aparecen en blanco. «Es una incidencia que se ha producido en el trasvase de datos del papel a soporte digital, pero los trabajadores pueden estar tranquilos, ya que en papel sí se recogen esas cotizaciones que se han realizado», apunta Chaves. Afirma que, en cualquier momento, «quien solicite una prestación al Instituto Nacional de la Seguridad Social la verá atendida».

«Ya estamos dando respuesta a esas reclamaciones que llegan y en las que se está dando prioridad, en función de los medios de que disponemos, a aquellas personas que están próximas a la jubilación», resume. Chaves indica que, por motivos que se desconocen, esos datos «no han pasado al fichero general de bases, que es donde deberían estar, por lo que no están en formato digital».

Jesús Solana, delegado del sindicato Csif, sostiene que la Tesorería General de la Seguridad Social debe explicar «el alcalde real de estos errores y si afecta a empleados públicos de otras administraciones». Opina que si no se subsanan «podrían verse afectadas las cuantías de las pensiones de los trabajadores».

«Es lamentable que a algunos profesionales les falten hasta siete años en los registros de sus bases de cotización», cita en referencia a esa persona que desempeña funciones de auxiliar en el Consistorio.

JESÚS SOLANA Sindicato CSIF Los errores alcanzan al 100% de los trabajadores con una antigüedad anterior al año 2.000

Solana hace un cálculo estimativo y cree que de los 623 trabajadores municipales «al menos la mitad» pueden encontrarse con estas deficiencias en sus bases de cotización. La primera recomendación a raíz de lo sucedido es que los funcionarios y laborales del Ayuntamiento acudan a la Seguridad Social y soliciten el informe de bases de sus cotizaciones para despejar posibles dudas.

Es lo que hizo Ángel Rosado. Tiene 54 años y trabaja en la brigada municipal de electricidad. El pasado lunes acudió a la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en la Avenida de España a presentar su solicitud para la corrección de errores.

Ángel RosadoBrigada de electricidad El problema es de la Seguridad Social. Me faltan cinco años y 20 meses de cotizaciones sociales

En su caso tiene cinco años completos en blanco, sin un solo día cotizado. Son 1987, 1988, 1989, 1990 y 1999. Además ha encontrado otros 20 meses más en los que tampoco figura que haya cotizado.

«Claro que me preocupa el asunto. Pides el histórico de cotizaciones y te encuentras que no hay nada. O que no está todo como debía. A mí aún me queda para jubilarme pero te crea cierta angustia ver algo así cuando jamás podrías pensar que ocurriera», analiza.

Rosado entiende que el Ayuntamiento también debe pronunciarse. «La responsabilidad, según parece, es de la Seguridad Social. A ella he reclamado. Pero el Ayuntamiento como pagador también tiene que decir algo. La pregunta es, ¿por qué no está ahí ese dinero que se ha cotizado por mí?», se cuestiona.

Javier Santano, educador social, también ha descubierto que le faltan varios años de cotizaciones. «He comprobado la documentación y de momento son dos años y medio», corrobora. No es el único error. «Tampoco aparecen algunas cifras correctas. Hay un mes en el que figura que el Ayuntamiento solo cotizó 30 euros por mí. Evidentemente no está correcto».

Documentación

Javier aún no ha pasado por la Seguridad Social para presentar su reclamación. Lo hará en los próximos días. Es un paso que deberán dar, de forma individual, cada uno de los afectados por este problema. Primero tendrán que consultar el histórico y luego recopilar la información con aquellos errores detectados y aportar la documentación necesaria. No debe haber mayores inconvenientes para que se subsane esa deficiencia, pero el aluvión de solicitudes seguirá incrementándose.

«Estos errores alcanzan prácticamente al cien por cien de la plantilla que tenga una antigüedad anterior al año 2000», avanza Jesús Solana. Este responsable sindical es otro de los afectados. En su caso ha observado que tiene nada menos que 55 meses en blanco en sus bases de cotización.

Base de cotización en blanco de un año de trabajador

El problema se produjo cuando algunos funcionarios del Ayuntamiento dieron los primeros pasos en la tramitación previa de su jubilación. Fue entonces cuando se llevaron un susto que n o podían ni imaginar. Les faltaban meses o años enteros en esas cotizaciones sociales que deben ser la base de su futura pensión. La Seguridad Social en Cáceres admite lo ocurrido. Sus responsables reconocen que les genera una dificultad añadida por las limitaciones de personal.

Es un asunto que deben afrontar pero por ahora «no es prioritario». Así lo resalta la subdirectora de Gestión Recaudatoria, que insiste en que en el papel sí se contabilizan esas cotizaciones.

Eso sí, quienes hayan presentado su reclamación en los últimos días aún no lo han podido ver resuelto. Precisamente porque los funcionarios del Estado deben atender otras cuestiones de mayor prioridad. «Los primeros casos que se quieren resolver y ya se está haciendo son los que afectan a las jubilaciones inmediatas», comenta Carmen Chaves.

La directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Inés María Campos, también abunda en esa idea.

Aunque el registro informático no contabilice esas fechas en las cotizaciones, ello no implica que el trabajador no las tenga. «Pueden estar tranquilos. No hay ningún problema», repite. Sin embargo, el sindicato Csif quiere que se le dé al asunto la importancia que merece. Por eso insta a la Tesorería General de la Seguridad Social «a que refuerce su plantilla para corregir estos problemas de inmediato».