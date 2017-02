«Fue una buena operación para Cáceres y me veo declarando como un delincuente»

cáceres. Fue el hombre fuerte de José María Saponi en el Ayuntamiento. Entre 1999 y 2003 ejerció como concejal de Urbanismo en el Gobierno del PP. Desempeñó también la labor de portavoz e incluso salió su nombre como posible relevo para la Alcaldía. En 2007 dejó la política y volvió a su puesto como funcionario de la Junta de Extremadura en la Consejería de Agricultura. Nada se había vuelto a saber de él. Apartado de la vida pública, sin participación activa en el día a día del PP, sin mayores vinculaciones con el actual equipo de Gobierno, la imagen de este licenciado en Geografía que está a punto de cumplir los 59 años volvió a ser actualidad el miércoles 22.

Fue citado a declarar ante la comisión municipal de expropiaciones por una permuta de terrenos en el Parque del Príncipe durante su mandato. «No tenía obligación, pero creí que debía comparecer», afirma. En una entrevista con HOY - «la primera y la última vez que hablo»-, detalla su comparecencia y responde a las preguntas. Su resumen es que la permuta «fue buena para Cáceres». El Ayuntamiento ingresó dinero, mientras que en otros casos de expropiaciones ha debido pagar millones, sostiene.

Nevado mantiene el trato directo, pero frunce el ceño cuando se le plantean las dudas que despierta la operación de los 15 millones. Es el caso más sonado de los que se examinan. El exconcejal abordó los detalles durante más de media hora ante los miembros de la comisión. Lo hizo primero con una exposición completa del expediente. «No me gustaba. Te ves ante una comisión, respondiendo, como si yo fuera un delincuente. Como si esa fuera una comisión como la de Pujol. La gente puede pensar que alguien se ha llevado dinero y aquí no ha habido nada de eso. O por lo menos yo no lo he conocido».

¿Cómo se enteró de que tenía que declarar?

Por la prensa. Me llamaron después. Una vez que vi que me iban a llamar me lo preparé, aunque hasta última hora no se me ha facilitado la documentación.

En la comisión incide en que usted no decide solo.

Comparecí como presidente que fui de la comisión de Urbanismo, pero allí las decisiones siempre fueron colegiadas. No fueron particulares. También digo que han pasado 20 años desde que se inició el expediente. Yo no era ni concejal de Urbanismo entonces.

¿Por qué dice que la operación fue beneficiosa para la ciudad?

Porque los antecedentes demuestran que acudir a la vía judicial o al jurado de expropiaciones resultaba especialmente gravoso para las arcas públicas. Pongo dos ejemplos. Una expropiación de 1990 que arranca con 120.000 euros acaba con un fallo del TSJ de 1,4 millones más intereses. Cuando llega el PP en 1995 debe asumir tres millones de euros. Otro caso. En Virgen de Guadalupe. 863 metros cuadrados. Se valoran en 5,5 millones de pesetas (33.000 euros). Los propietarios piden 127 millones de pesetas y el jurado de expropiaciones fija 117 (más de 700.000 euros). Lo que se quiso evitar es que sucediese eso. Al final se entregan 50.000 metros y se reciben 253.000 euros. Cáceres gana 7.000 metros, evita una sentencia negativa y tiene unos polígonos magníficos. El Ayuntamiento ahorró los costes de urbanización. En otros polígonos eso rondó los 5 millones.

¿Es la única operación en la que el Ayuntamiento gana dinero, como dice el exarquitecto municipal?

No lo sé. Si lo dice él... La ampliación del Parque del Príncipe siempre ha sido una aspiración de los cacereños, pero el Plan urbanístico anterior establecía que había que ir a una expropiación, con un coste para los ayuntamientos, como dijo en HOY el experto Miguel Madera, exjefe de Urbanismo y exdirector general de la Junta. Era una sangría. La tesis del Gobierno y de los técnicos municipales era eludir la expropiación, evitar un proceso largo y costoso.

«No recuerdo que se plantease. Con reparo no se hubiese aprobado. Era todo legal»

En la comisión de expropiaciones también le preguntan quién decide ir a un arbitraje externo...

En comisión de Urbanismo se aprueba por unanimidad. No había acuerdo con la empresa y para evitar la expropiación se propone al pleno solicitar el arbitraje. La decisión no la toma el secretario sino el pleno. Lo hace por unanimidad de los 25 concejales.

¿Qué papel jugó el exsecretario?

Ir al arbitraje es una decisión de los grupos. Como dijo el secretario en HOY, él aconsejó al alcalde pedir la valoración. Si el secretario aconseja al alcalde y el pleno aprueba por unanimidad, la decisión de ir a la Gerencia de Urbanismo de Madrid es de la Corporación.

«El secretario aconseja y la Corporación decide. Hubo unanimidad. La empresa obtuvo menos terrenos»

Pero el propio exarquitecto municipal cree que no se debió dejar de lado a los técnicos de la casa.

Eso lo dice ahora. No había forma de llegar a un acuerdo. Hay técnicos muy cualificados y les apoyamos pero era una cuestión irresoluble. No había acuerdo de permuta. Llegaban a pedir 103.000 metros. Si vamos a la expropiación probablemente la sentencia hubiera ido ahí.

El exjefe de Edificación dice que el expediente se hizo con prisas.

No recuerdo que fuese así.

Hay dos informes con pocos días de diferencia (por error se pone la misma fecha) en los que se rebaja el precio en casi dos millones.

También me llamó la atención. El único informe es el que pasa por comisión es el de los 57.000 metros cuadrados, aunque al final se entregaron 50.000. Por eso digo que es beneficioso. El arquitecto ha aludido a las junta de compensación y ahí se menciona. La valoración eran 300 euros por metro cuadrado. Hay diferencias de 15,2 a 17 millones entre los dos informes, pero yo no soy técnico. Los tres grupos PP, IU y PSOE deciden ir al arbitraje.

En la permuta faltan los informes del secretario y del interventor. ¿Por qué no se lo cuestionaron?

No recuerdo que se plantease. Si el secretario o el interventor dicen que falta un documento, que hay un reparo, no se hubiera aprobado. Era todo legal.

¿Estaba al tanto la Junta de Extremadura?

Lo desconozco.

¿Volverá a hablar?

Estoy retirado y apartado de la política. No pienso volver. Es la última vez que salgo, salvo que me ataquen. Para mí fue un periodo bonito, de trabajar por mi ciudad. Entre 1995 y 2007, Cáceres vivió su etapa de mayor crecimiento económico y social.