115 países en la mochila

Se le ve feliz y tiene una risa contagiosa, que para nada es molesta. «Este mangurrino que ve usted aquí - se presenta -, este paleto, ha viajado a 115 países», y se ríe al ver la cara de sorpresa del que le escucha.

Ante la sospecha del periodista de que le está tomando el pelo, invita a que vea en internet algunos reportajes que le han hecho otros medios de comunicación. En ellos se le ve explicando con desparpajo sus idas y venidas por todo el mundo, mientras enseña fotos de él ante una pirámide maya, en una canoa bajando un río de África, posando en la Gran Muralla China o en Indonesia con una falda balinesa y una camiseta amarilla de la ONCE.

-¿Pero de dónde ha conseguido tanto tiempo y, sobre todo, el dinero para ir a tantos países?

«En Cartagena de Indias me pusieron una pistola en la cabeza, empecé a gritar y los ladrones se fueron»

- Qué preguntas hace. Je, je,je.

Lo que sí cuenta Teófilo García Calle, que así se llama el simpático viajero, es que nació en Cabrero. En este pueblo del Valle del Jerte, de poco más de 360 habitantes, es donde él tiene, en su casa, una especie de museo con cientos de fotografías de sus viajes y numerosos objetos curiosos que se ha traído de todos los sitios. Cuando no viaja se le puede ver allí, o en Plasencia o en Cáceres, en donde vive una hermana. Dentro de unos meses cumplirá 80 años y piensa seguir viajando, «pero nunca digo el viaje que voy a hacer hasta que no tengo el billete de avión en la mano, para que no digan: 'mira Teo que dijo que iba a ir a tal sitio y no ha ido'».

Él ha trabajado como funcionario de Correos, «entré en Correos en 1961 y siempre estuve destinado en Madrid, salvo los últimos cuatro años que estuve en Cáceres. Me jubilé en 1997 con 60 años. Estuve de cartero, en la calle, 15 años; luego fui como un pequeño oficial». Cuando trabajaba hizo 20 viajes en diez años. No obstante, estuvo tres años en excedencia.

De joven iba a clase por la noche y le encantaban las explicaciones del profesor sobre Geografía. Así le empezaron a entrar las ganas de viajar, «en tren me recorrí toda España. La única capital de provincia que me falta por ver es Orense».

En 1974 hizo su primer viaje al extranjero. Cruzó 'el charco' para ir a Florida. Su último viaje, hace unos meses, fue a Armenia, Georgia y Azerbayán.

En el mundo hay actualmente 194 países soberanos, 194 países reconocidos por la Organización de Naciones Unidas; y de ellos, 115 han sido visitados por Teófilo. Una de las cosas que más sorprenden de los viajes del paisano de Cabrero, es que para entenderse por el extranjero no usa más que el español y como mucho un bolígrafo y un papel, «¿Idiomas? - se extraña cuando le preguntan cuántas lenguas habla o chapurrea después de tanto ir de un país a otro -. Ninguno. No hace falta. No sé ni una palabra de inglés (je, je, je). Me compré el Assimil ese que había antiguamente, para aprender inglés, pero, nada, lo dejé».

También puede extrañar que sus viajes los haga siempre solo. Al comentárselo, frena enseguida cualquier sonrisa cómplice, «yo no he viajado por mujeres a ningún país. He estado en Tailandia seis veces, pero yo no voy por mujeres. Siempre he ido solo y por países malísimos, como Birmania, países con mucha miseria». No tiene miedo a ir a países musulmanes, «nada, las mezquitas son muy bonitas». La única vez que lo pasó mal fue en Cartagena de Indias, en Colombia, «me atracaron dos ladrones; uno me puso una pistola en la cabeza, empecé a gritar pidiendo auxilio y escaparon».

Teófilo García ha recorrido todos los continentes. Ha estado en Nueva Zelanda, en Australia, La Polinesia, atravesó la Pampa, subió al Machu Picchu en Perú, fue a Moscú, a San Petersburgo, recorrió parte de la Gran Muralla China... Ha hecho viajes en avión de más de 30 horas. Ha estado en Japón, ha pateado toda la isla de Cuba, Brasil... Y estuvo en varios países de África, «en Botsuana, en Sudáfrica, en Zambia».

No frenan sus ganas de viajar ni cuestiones de salud. «Me ha dado en el corazón dos veces, un amago de infarto y una angina de pecho. También soy diabético; pero, bueno, lo vamos contando. Lo pasé mal en Panamá, en un hotel, porque yo no utilizo nunca el aire acondicionado y con el calor se me perdieron 15 ó 20 pastillas. Se deshicieron de las altas temperaturas».

Sobre el dinero para viajar confiesa que el año pasado tenía deudas por los últimos viajes, «menos mal que he vendido el piso que tenía en Cáceres, en la avenida de Alemania», asegura.

Nada puede con las ganas de viajar del trotamundos de Cabrero, «he recorrido 115 países... pero solo de momento», dice sonriendo.