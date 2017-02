La Junta ha recuperado 68 viviendas sociales en el último año en Cáceres

Ya nadie pierde su vivienda por no tener dinero para pagar el alquiler cuando el propietario es la administración. Desde los años duros de la crisis, la Junta de Extremadura no desaloja a los inquilinos por no pagar la renta. La administración regional es propietaria de más de 800 viviendas sociales en la capital cacereña, la mayoría de ellas, 667, en Aldea Moret, y no promueve desahucios por motivos económicos, pero sí interviene de manera periódica para recuperar aquellas casas que están ocupadas de manera ilegal o que ni siquiera están habitadas por haberlas dejado vacías sus adjudicatarios originales. También hay casos, que son la mayoría, en los que los propios ocupantes entregan voluntariamente las llaves de la casa a la que han accedido por la patada en la puerta con el fin de poder acceder de manera legal en un proceso adjudicación. En el último año han sido recuperadas 68, la mayor parte de las cuales ya han sido entregadas a nuevas familias necesitadas, aunque sigue habiendo 58 solicitudes consideradas como de emergencia social. De las 68 recuperaciones, 15 han precisado órdenes judiciales de lanzamiento y las 53 restantes se han conseguido con la entrega voluntaria de las llaves por parte de sus ocupantes.

DATOS uRecuperaciones. Entre enero de 2016 y febrero de 2017 se han recuperado 68 viviendas: 15 con orden judicial y 53 por la entrega voluntaria de las llaves. uViviendas. La mayor parte de las viviendas sociales de la Junta están en Aldea Moret, entregadas en 1996. Son 667. uGasto. La Junta gastó en 2016 813.000 euros en arreglar y acondicionar viviendas recuperadas para su readjudicación posterior.

Las últimas intervenciones de la Consejería de Políticas Sociales, a través de la Secretaría General de Arquitectura y Vivienda, se llevaron a cabo la pasada semana con la recuperación de cinco viviendas, todas ellas localizadas en Aldea Moret, en las calles Juan García García y Germán Sellers así como en el Cerro de los Pinos. En la calle Juan García García la Junta recuperó una vivienda por no ocupación y con motivo de la presencia de los funcionarios de la Consejería de Políticas Sociales fue detectado el caso de un inquilino que vivía rodeado de basura en su casa, aquejado del síndrome de Diógenes.

Durante el presente mes de febrero han sido recuperados cinco pisos sociales y en tres casos ha sido necesario realizar lanzamientos por no ocupación y otro por ocupación ilegal. Además, en otro caso los propios inquilinos ilegales han entregado voluntariamente las llaves. El pasado mes de enero fueron cinco las recuperaciones: una por no ocupación del piso; otra por cambio de casa a la familia inquilina y otras dos por entrega voluntaria de las llaves. En el último año, de enero de 2016 al presente mes de febrero, han sido recuperadas 68 viviendas.

Nuria Sánchez Servicio de Adjudicación «Vivienda que recuperamos, vivienda que entregamos a nuevos adjudicatarios»

Según explica a este periódico la Consejería de Policías Sociales de la Junta de Extremadura «el proceso de recuperación de viviendas no se produce en un período de tiempo determinado, depende de las circunstancias de cada vivienda y del motivo de la recuperación».

De las 68 viviendas recuperadas hasta el presente mes, la mayor parte, 53, han sido recuperadas con la entrega voluntaria de llaves por parte de sus ocupantes. Hay una variedad de motivos o situaciones de estas entregas de llaves: ocupantes ilegales, cambio de casa social, fallecimiento, no ocupación de la vivienda o haber adquirido otra en propiedad. En otros 15 casos ha sido necesario ejecutar lanzamientos con autos judiciales: 13 por no ocupación y dos por ocupación ilegal Hay familias que entregan voluntariamente las llaves porque así pueden regularizar su situación y aspirar a la adjudicación de una vivienda de forma legal. También hay casos de cambio de casa de familias que lo han solicitado y quieren irse a otro bloque de viviendas que esté en un barrio o zona más adecuada a sus deseos o situación. Normalmente si hay disposición de casas y los peticionarios están al día de todos los pagos, se les concede el cambio.

De forma inmediata

«Vivienda que recuperamos, vivienda que entregamos a nuevos adjudicatarios», explica a este periódico Nuria Sánchez, funcionaria de la Junta de Extremadura, jefa del servicio de Adjudicación de la Secretaría General de Arquitectura y Vivienda.

En este sentido, la Junta indica que la readjudicación de las viviendas recuperadas «se intenta que sea de forma inmediata tras la recuperación, debido a la gran necesidad de vivienda que hay. Las adjudicaciones directas se realizan en un período breve de tiempo». Este sistema, que es más ágil, es el que se utiliza de manera mayoritaria para readjudicar de forma inmediata las viviendas recuperadas. Sin embargo, para las adjudicaciones que siguen el proceso administrativo habitual, la Junta reconoce que se retrasan más debido a la obligatoriedad de cumplir con los plazos legales que establece la normativa regional, concretamente el decreto 115/20006 de 27 de junio.

En todo aso, cuando una vivienda es recuperada, la Junta de Extremadura tiene que gastar un dinero en su puesta al día, es decir en su reparación, si hay desperfectos, o simple remozamiento y limpieza. En 2016 se han gastado 813.397 euros en acondicionamiento de casas.

Cuando se realiza una adjudicación directa, la Junta recurre al listado de familias que presentan una necesidad urgente de vivienda. «Tenemos un estudio sobre las necesidades existentes y en Cáceres hay en esta situación 58 familias, cuyas solicitudes están definidas como de emergencia social», explica Nuria Sánchez, quien señala que también se impone actuar con agilidad en las readjudicaciones para evitar el fenómeno de la patada en la puerta, es decir que una viviendas recuperada sea objeto de nueva entrada ilegal si pasa demasiado tiempo sin utilizar.

La Junta ofrece también sus viviendas sociales a las personas que hayan perdido su vivienda por impago de hipotecas o alquileres en el ámbito privado.