Los cacereños arropan a su genial 'fotógrafo del lápiz'

En su muro de facebook, Ángel Cortés (Cáceres, 1975) muestra su agradecimiento a los cientos de amigos que le piden que tenga fuerza, «un millón de gracias a todos los que me estáis escribiendo para animarme. Siento no poder contestar. Gracias». El artista cacereño es muy querido en su ciudad y fuera de ella, y son muchos los que le piden que no le abandone la fuerza ante el drama de haber perdido a su padre, tras haberle disparado su hermano pequeño.

La desgracia le ha venido en uno de sus mejores momentos, como se refleja en una entrevista que le hizo La Crónica de Salamanca hace sólo un mes, cuando en esta ciudad empezaba a dar clases de dibujo, ofreciendo el pasado 9 de febrero una charla sobre hiperrealismo. Contaba en esta entrevista, que le hizo la periodista Lira Félix, que ya había empezado a vivir del arte, teniendo clientes en Estados Unidos, Rusia o México.

En Nueva York le han adjudicado el sobrenombre de 'el fotógrafo del lápiz' por el hiperrealismo que logra con un simple lápiz de grafito. Explicaba así su modo de dibujar que para algunos es parecido a la magia: «soy autodidacta y lo hago como Dios me dio a entender, con un estilo que dicen que es ya muy reconocido, tanto en los tonos como en la manera tan particular de realizarlo. No cuadriculo. Soy capaz de hacerlo a ojo, aunque a veces, me ayude tomando referencias. Empiezo por una esquina y lo termino por la otra. Como una impresora. A mitad del proceso puedes ver medio dibujo terminado y el otro medio en blanco. Simplemente es diferente».

Así se anunciaban sus clases en Salamanca que habían empezado el pasado mes de enero: «Salamanca tiene el honor de tener al nuevo genio del siglo XXI, que ya ha dado clases magistrales a los profesores más brillantes de Bellas Artes».

Uno de los primeros en mostrar su arte en los medios de comunicación fue Alonso de la Torre en marzo de 2015, en el Diario HOY. En este medio contó que se metió en el Ejército con 21 años. Vistió el uniforme ocho años, llegando a estar seis meses en Bosnia. Fue tirador de élite, controlando con su rifle un objetivo colocado a unos 800 metros. Luego abandonó el Ejército y desempeñó profesiones como tendero, comercial o visitador médico, llegando a arruinarse al montar una clínica dental en Almendralejo. Para pagar deudas se fue de guarda a una finca de caza en Castellón, en donde su jefe, un potentado de Bilbao, traía a la finca a multimillonarios rusos, mexicanos y norteamericanos. En las paredes había cuadros de caza y Ángel le decía a su patrón que él también pintaba, recordando los muchos dibujos que hacía hasta los 20 años, muchos de ellos de caza.

Así contó a HOY como le cambió la suerte: «Cuatro días antes de dejar la finca, mi jefe me vaciló ante unos clientes, diciéndoles que el guarda presumía de pintar, pero no tenía narices para hacerlo. Me pudo el amor propio, bajé al pueblo, compré lápices, gomas y pliegos de papel y cuando regresó el jefe a darme el finiquito, se encontró con un cuadro que había pintado de él, con su hijo y una pieza que cazaron en Sudáfrica. Mi jefe se quedó estupefacto. Le caían lagrimas por las mejillas y empezó a decir, 'eres gilipollas, eres gilipollas». El jefe envió su dibujo a sus 200 mejores clientes por si le querían encargar algún trabajo similar, dándole sus señas.

Recordaba que estaba en gastrobar Mastropiero de Cáceres, en donde un amigo le estaba invitando al no tener dinero, y el móvil se volvió loco con la cantidad de cazadores que le encargaban trabajos. Al primero le pidió 2.000 euros y le encargó cuatro cuadros.

Tienen cuadros suyos personas como el príncipe de Dubái. Los encargos de millonarios no le faltaron y le llegaron muchos más al colgar en internet vídeos de cómo hace sus cuadros, con música del brillante músico cacereño Eugenio Simoes.

Ángel Cortés no se olvida en su fama de los más necesitados y hace retratos increíbles de niños africanos, o dona obras para subastas para combatir el cáncer infantil. Él tiene una frase que le gusta repetir: 'Todo lo que necesito es un lápiz».

En esta vida, vivir un drama es una triste y penosa lotería que le puede tocar a cualquiera. Ánimo.