Educación traslada el Conservatorio a la Laboral y amplía la Escuela de Idiomas

El IES Universidad Laboral será la nueva sede del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres. La noticia del traslado la dio ayer la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, tras mantener una reunión en el Ayuntamiento con la alcaldesa, Elena Nevado, para detallarle las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras Educativas que la administración regional llevará a cabo en la ciudad hasta el año 2020 con fondos europeos.

Además, Educación ha optado finalmente por mantener la Escuela Oficial de Idiomas en su sede actual, en la calle Gómez Becerra, en lugar de llevarla al Palacio de Godoy, tal y como había previsto el anterior ejecutivo de José Antonio Monago en 2015. Sin embargo, será más amplia. La Escuela de Idiomas, que siempre ha reclamado más espacio, será sometida a una reforma y ganará 1.000 metros cuadrados, ya que incorporará a sus instalaciones el espacio que dejará libre en el mismo edificio el Centro de Profesores y Recursos (CPR) que, al igual que el Conservatorio, se trasladará al IES Laboral.

La Junta quiere llenar de contenido el edificio del viejo instituto, que actualmente se encuentra infrautilizado. Los traslados previstos, indicó la consejera, «nos van a permitir dar vida y poder reformar la Universidad Laboral, además de llenarla de contenido, junto con otras actuaciones de ciclos formativos que tenemos pensado implantar», subrayó Esther Gutiérrez.

El Conservatorio pide a la Junta que sus instalaciones sean independientes del instituto

La actuación más inmediata será la reforma del Colegio Extremadura, desde marzo

El Plan de Infraestructuras recoge una inversión de cuatro millones de euros para la reforma integral del IES Universidad Laboral, además de dos millones destinados exclusivamente al nuevo Conservatorio.

«Está claro que necesitamos un conservatorio urgentemente. No podemos seguir así. Ahora hay dinero y hay voluntad», valoraba ayer a este diario su director, Leandro Lorrio. Ubicado en el Complejo San Francisco, el Conservatorio no dispone actualmente ni del espacio suficiente ni de las condiciones acústicas adecuadas, según sus responsables.

No obstante, el centro está valorando por departamentos qué le parece la nueva ubicación, mucho menos céntrico que la actual. En su departamento, detalla Lorrio, la gran mayoría están a favor del traslado. La lejanía no parece suponer un problema. «Con las comunicaciones que hay no me parece que esté alejado. Muchos de nuestros alumnos vienen ya en coche a clase», apostilla.

La delegada de Educación, María Luisa Guillén, mantuvo hace una semana una reunión con el claustro de profesores donde les explicó la propuesta de traslado antes de darla a conocer a la prensa y salió contenta por la aceptación que tuvo el proyecto, añade Lorrio. El único requisito que el centro pide a la Junta de Extremadura es que, en su nueva ubicación, el Conservatorio sea independiente del resto de instalaciones del complejo del IES Laboral, con entrada propia.

Padres divididos

La consejera dijo ayer que la decisión se ha adoptado avalada por el «consenso», tras consultar a padres y profesores. No obstante, la asociación de madres y padres del Conservatorio celebró el martes una reunión para abordar el traslado y la idea no convence a todos.

No es la primera vez que la Junta se plantea trasladar el Conservatorio. Hace años presentó un proyecto para llevarlo al Palacio de Godoy, que al final se descartó por razones similares a las que han hecho que la Junta tampoco opte por poner aquí la Escuela de Idiomas. «Reformar Godoy tiene un coste muy elevado y dificultades a nivel patrimonial», reconocía ayer la consejera.

No se trata de las únicas inversiones recogidas en el Plan, aunque sí fueron las que se concretaron en el día de ayer sobre todo relativas a sedes y espacios. El Plan de Infraestructuras Educativas prevé una inversión de 15,7 millones de euros en la ciudad. Además del dinero destinado a la Escuela de Idiomas (un millón), el Conservatorio (dos millones) y el IES Laboral (cuatro millones), contempla 6,5 millones para la construcción del nuevo Centro Especial Proa, 500.000 euros para la reforma del colegio Extremadura y 1,7 millones para ampliar el Alba Plata.

Gutiérrez anunció que todas estas inversiones se iniciarán este año. «Está todo en paralelo puesto en marcha. Los trámites tienen que seguir su curso. Esperamos que sea una realidad lo antes posible», indicó la titular de Educación, al tiempo que precisó que la actuación más inmediata será la del colegio Extremadura, que en marzo tendrá su proyecto.

Asimismo, Gutiérrez también anunciaba ayer la tramitación de otros cinco millones de euros destinados a obras menores en otros centros educativos.

Por su parte, la alcaldesa recordó que el Plan de Infraestructuras ha sido consensuado en la Asamblea de Extremadura con el resto de grupos políticos. «Son proyectos ansiados y necesarios que se van a poner en marcha de manera inminente», dijo Elena Nevado y añadió que el Ayuntamiento agilizará los trámites para ceder la parcela que tiene en Casa Plata destinada al nuevo Proa.

Proa El Plan de Infraestructuras contempla 6,5 millones de euros para el nuevo centro de educación especial. Estará en Casa Plata.

IES Universidad Laboral Hay previstos cuatro millones de euros para su reforma integral.

Colegio Alba Plata Recibirá 1,7 millones de euros destinados a su reforma y ampliación. El colegio se ha quedado pequeño y necesita más espacio.

Conservatorio El Plan destina dos millones para su «sustitución mediante adaptación de edificio existente» y equipamiento. El dinero se invertirá en el IES Universidad Laboral.

Escuela de Idiomas Un millón de euros para su reforma integral en su edificio actual.

Colegio Extremadura Recibirá 500.000 euros para su reforma, ampliación y equipamiento. Será la actuación más inmediata de todas las previstas.