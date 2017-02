"Fue la única operación en la que el Ayuntamiento ingresó dinero"

"No es una operación dudosa. De hecho es la única expropiación que no ha costado nada y con la que el Ayuntamiento de Cáceres ingresó dinero en sus arcas". Es lo que ha dicho tras declarar durante una media hora ante la comisión de expropiaciones el exjefe de Edificación de Cáceres, José Luis Hernández Álvarez. El arquitecto, ya jubilado, se muestra en desacuerdo con que la valoración de los terrenos se hiciese desde la Gerencia de Urbanismo de Madrid. Recuerda, eso sí, que "no costó dinero" a las arcas publicas frente a otras expropiaciones que "son una sangría por las sentencias en contra" y algunas de las cuales "ni siquiera se han pagado aún".

Se trata de una permuta inmobiliaria por la que se valoraron en 15 millones unos terrenos de Promeinsa en el Parque del Príncipe y a su vez se entregaban varias parcelas municipales en el Perú, Nuevo Cáceres y el Rodeo para edificar viviendas. También ha declarado el exconcejal de Urbanismo. Andrés Nevado, ejerció el cargo con José María Saponi como alcalde. Ya está retirado de la vida política y no ha querido hacer declaraciones a los periodistas.

"Han sido dos preguntas, todo muy sencillo. Lo que tenía que decir lo he dicho en la sala". Nevado se ha abrazado ante el cuadro de la reina Sofía situado en la antesala del salón de plenos al también exconcejal Francisco Javier Pizarro, antes de que éste declarase. Durante unos minutos ha departido fuera dela sala de comisiones con el concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco. También ha acudido el exedil de Izquierda Unida Manuel Cruz.